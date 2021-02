Jaki smartfon do 1500 zł wybrać? Oto godne uwagi urządzenia

realme 7 Pro to bardzo ciekawa, choć wciąż niezbyt popularna w Polsce propozycja smartfona do 1500 złotych. Sprzęt ma bardzo dobry ekran AMOLED o przekątnej 6,4 cala oraz wydajny procesor Snapdragon 720G wspierany 8 GB pamięci RAM. Telefon charakteryzuje się bardzo szybkim ładowanie 65 W i baterię o pojemności 4500 mAh ładuje od 0 do 50% w 12 minut, a pół godziny wystarczy by naładować smartfon od 0 do 100%. Sprzęt posiada też całkiem niezły zestaw aparatów, gdzie główny posiada dużą matrycę 64 Mpix.

realme 7 Pro kupicie aktualnie za 1209 złotych.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G

Wydajny Snapdragon 750G, niezły ekran z odświeżaniem 120 Hz, co w tej cenie nie jest i jeszcze długo nie będzie standardem. Szkoda tylko, że mierzący 6,67 cala wyświetlacz to IPS, a nie AMOLED. Całkiem niezłe aparaty, w zasadzie komplet komunikacyjny, do tego szybki czytnik linii papilarnych. Zdecydowanie sprzęt, którego zakup warto rozważyć, szczególnie jeśli szukacie urządzenia obsługującego szybką sieć 5G.

Xiaomi Mi 10T Lite 5G kupicie aktualnie za 1460 złotych (choć cena w oficjalnym sklepie Xiaomi wynosi 1599 złotych).

OnePlus Nord N10 5G