Wracasz z imprezy? Mamę oszukasz, ale smartfona już nie. Prawie 100% skuteczności

Odkrycie naukowców ze Stanforda odkrywa zupełnie nowe możliwości: zarówno w dziedzinie badań naukowych, jak i w chociażby innowacyjnych narzędziach stojących na straży zdrowia publicznego. W wyniku eksperymentów przeprowadzonych na 18 dorosłych, naukowcy osiągnęli zdumiewającą dokładność w określaniu poziomu upojenia alkoholowego - średni poziom trafności takiej oceny wyniósł 98%. Wyniki zaskoczyły twórców eksperymentu - wyjaśniają, że to dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych osiągnięć w dziedzinie przetwarzania sygnałów, analizy akustycznej i uczenia maszynowego udało się stworzyć tak skuteczne narzędzie.

Jak w ogóle działa taki "alkomat"? Badanie polegało na tym, że uczestnicy dostosowywali dawki alkoholu do swojej masy ciała, a następnie czytali głośno serię "łamańców językowych" przed i po spożyciu napoju. Smartfony pełniły rolę rejestratorów, które miały za zadanie nagrać zmiany w głosie. Następnie, naukowcy analizowali parametry głosu, takie jak częstotliwość i wysokość dźwięku, co pozwoliło im precyzyjnie określić stopień upojenia alkoholowego.

Owe osiągnięcie może mieć daleko idące konsekwencje. Wyobraźmy sobie, że nasze smartfony stają się swoistym "aniołem stróżem", zdolnym pasywnie analizować nasz głos podczas codziennych czynności. Miałoby potencjał nie tylko do określania, kiedy ktoś jest pod wpływem alkoholu, ale także do udzielania pomocy w odpowiednim momencie. Wyobraźcie sobie, że mielibyśmy narzędzie zdolne do pasywnego pobierania danych od danej osoby podczas wykonywania codziennych czynności i wykrycia, że konkretna osoba ma za sobą dłuższy epizod picia. Z jednej strony można uznać, że to świetne rozwiązanie, które usprawniłoby proces udzielania pomocy w zakresie uzależnienia. Z drugiej jednak, słowo klucz: "prywatność". Jestem pewien, że nawet, jeżeli ludzie by zaakceptowali tego typu rozwiązanie w swoim otoczeniu, to prędzej czy później, ktoś by użył takich informacji w niewłaściwy sposób.

Naukowcy wskazują jednak, że potrzebne są dalsze badania dotyczące "detektorów upojenia alkoholowego". Ale już teraz możemy zacząć wyobrażać sobie smartfony jako narzędzia, które nie tylko ułatwiają nam życie codzienne, ale także takie, które mają daleko idące możliwości dbania o nasze zdrowie oraz analizowania w tym kontekście naprawdę wielu istotnych danych. Nosimy je ze sobą wszędzie, mogłyby również oceniać - na podstawie informacji o naszej aktywności fizycznej oraz mowy - czy nie rozwija się u nas np. choroba neurodegeneracyjna.

Wszystko to jednak rozbija się o kwestie prywatności. Jak daleko możemy się posunąć w monitorowaniu zdrowia i zachowań ludzi? Czy jesteśmy gotowi na tego typu innowacje? I najważniejsze - czy obecne big techy są na tyle dojrzałe, by nie użyć tych informacji w sposób niewłaściwy? Smartfony pod kątem ich designu i ogólnych możliwości są już raczej "kompletne". Teraz szukamy dla nich nowych zastosowań, z użyciem tego, co już jest w nich obecne. Idea jest ciekawa, ale zastanawiam się nad tym, czy w pogoni za ich nowymi możliwościami nie zjemy własnego ogona.