Smartfony z Androidem będą miały funkcję, która do tej pory była tylko w iPhone’ach

W przypadku współczesnych telefonów komórkowych możemy mówić o pewnym schemacie, któy powtarza się przy każdym cyklu premier. Jeżeli jakaś nowa funkcja uchowa się przed przeciekami, to z dniem premiery cała reszta producentów zaczyna proces inżynierii wstecznej, by ich kolejne modele nie zostawały w tyle. Jeżeli jeden producent dał dwa aparaty z tyłu (LG), za chwilę każdy musiał takie mieć. To samo było z głośnikami stereo, notchem czy szybkim ładowaniem. Część z tych funkcji to oczywiście benefit dla użytkowników, część natomiast – ślepe podążanie za modą i kopiowanie „jak leci”. O tym co jest czym można się dowiedzieć dopiero w momencie, w którym funkcję ocenią sami użytkownicy. Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że przez ostatni rok iPhone’y miały jedną z funkcji niedostępnych dla urządzeń z Androidem. Teraz to się zmieni.

Informację o tym, że MagSafe zmierza do świata Androida dostaliśmy dziś za pośrednictwem Twittera, gdzie samo realme pochwaliło się, że niedługo wypuści na rynek model „Flash”. Ikona na ekranie nie pozostawiała złudzeń – ładowanie będzie jednym z głównych aspektów tego telefonu jeżeli chodzi o przyciągnięcie potencjalnych konsumentów.

