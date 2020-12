Dziewczynki też mogą być świetnymi programistami. SmartBee Club z nowymi zestawami programowania

W ubiegłym roku opisywałem na łamach Antyweb bardzo fajne zestawy naukowe od SmartBee Club. Mają tego w ofercie naprawdę sporo i elastyczny system subskrypcyjny pozwala zapoznać się z produktem, a jeśli ten trafi w gusta młodych miłośników nauki i technologii, może być wygodnie kontynuowany. Sprawdzałem te zestawy na domowym placu boju i naprawdę sprawiają dzieciakom masę frajdy.

SmartBee Club ruszył właśnie z bardzo fajną inicjatywą, której celem jest wsparcie młodych miłośniczek programowania. Jak sami zauważyliście, coraz więcej kobiet interesuje się programowaniem i firma chce zainteresować nim również dziewczynki.

Dziewczynki na początku nauki radzą sobie z przedmiotami ścisłymi tak samo jak chłopcy. Nagle w połowie podstawówki, zaczynają dostawać z nich gorsze oceny. Przez tę dziwną niemoc tracą w przyszłości szanse na atrakcyjną pracę – np. programisty. Atrakcyjna nauka algorytmów już od najmłodszych lat może wyrównać szanse dziewcząt i chłopców.

– czytamy w informacji prasowej.

Niestety utarło się przekonanie i stereotyp, że dziewczynki gorzej sobie w tym temacie radzą i zniechęcone przez otoczenie rezygnują, nawet jeśli sprawiało im to frajdę. Na szczęście istnieją takie podmioty, jak fundacja Girls Code Fun, która wspiera dziewczynki w nauce kodowania. Fundacja co roku organizuje stypendium dla dziewczynek w wieku 8-15 lat, które ze względów finansowych nie mogą dołączyć do płatnych zajęć programowania.

10 zł ze sprzedaży każdego z trzech nowych pakietów pomagających w nauce algorytmów trafi właśnie do Girls Code Fun.

Nauka programowania od najmłodszych lat pozwala na rozwijanie umiejętności rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji oraz logicznego i algorytmicznego myślenia.

Zestawy Code Fun znajdziecie pod tym linkiem. Pierwszy z zestawów to w pełni analogowa przygoda z algorytmicznym myśleniem – gra planszowa oparta na komendach Scratch. W drugim zestawie dzieci nauczą się tworzyć animacje poklatkowe, w trzecim natomiast dzieciaki same zaprogramują grę – labirynt.

źródło: informacja prasowa