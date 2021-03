Smart TV zmienia w sposób w jaki oglądamy telewizję

20 lat temu gdy nie było mowy o streamingu wideo przez sieć, a w kioskach częściej kupowaliśmy gazety, również te z programem telewizyjnym, tradycyjni nadawcy decydowali co i kiedy oglądamy. Dzisiaj wybór mamy znacznie większy, a tradycyjne telewizje zaczynają dostrzegać, że rynek się znacząco i boleśnie dla nich zmienia. Włączając nowy telewizor, w pierwszej kolejności pojawi nam się oferta serwisów VOD, a dopiero później ewentualnie możemy przełączyć się na telewizję naziemną lub satelitarną. I proces ten będzie się jeszcze tylko nasilał, z czego zdają już sobie sprawę nadawcy np. w Wielkiej Brytanii.

Nie bez przyczyny tacy nadawcy jak ITV i BBC podnieśli ostatnio kwestię tego, że coraz ciężej przebić im się ze swoimi treściami na rynku, a jeśli chcieliby to zrobić za pomocą Smart TV to muszą za to słono zapłacić. Prezes stacji ITV wręcz żali się, że Amazon zażądał 30% wpływów z reklam za to aby na jego urządzeniach i telewizorach z systemem Fire TV były promowane treści tej stacji. Te 30% to nie jest suma przypadkowa, Google i Apple pobierają taką prowizję za możliwość sprzedaży aplikacji w swoich sklepach na smartfonach. Podobne umowy coraz więcej podmiotów musi zawierać też z innymi firmami takimi jak Samsung, LG czy Roku, które w przyszłości będą coraz częściej sugerować nam co mamy oglądać.