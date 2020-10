Smart Taryfa BKM to nowa metoda płatności za przejazd komunikacją miejską w Białymstoku, udostępniona przez Białostocką Komunikacją Miejską we współpracy z Bankiem Pekao, który to deklaruje gotowość do wdrożenia podobnych rozwiązań w innych miastach w Polsce.

Agnieszka Pietkun, dyrektor Departamentu Sektora Publicznego w Banku Pekao S.A.:

Plany mamy ambitne. Chcemy by rozwiązania, takie jak karta jako bilet i możliwość obsługi inteligentnych taryf komunikacyjnych były wdrażane w kolejnych miastach. To bezpieczne rozwiązania przyszłości, które my jako bank możemy zapewnić miastom mniejszym i większym już dziś.

Jak działa Smart Taryfa BKM? Wszyscy pasażerowie komunikacji miejskiej, również przyjezdni, będą mogli podróżować przez całą dobę tylko przy wykorzystaniu zbliżeniowej karty płatniczej, telefonu lub zegarka z funkcją NFC, a optymalna opłata za cały dzień zostanie naliczona na koniec doby rozliczeniowej i pobrana z konta bankowego.

Optymalna opłata zostanie naliczona w zależności od liczby przejazdów komunikacją miejską. I tak, jeśli dany pasażer podróżował 1, 2 lub 3 razy w ciągu doby, z konta zostanie pobrana suma równająca się cenie 1, 2 lub 3 biletów jednorazowych. Z kolei czwarty i każdy kolejny przejazd będzie obciążany równowartością ceny biletu dobowego.

Aby móc korzystać ze Smart Taryfa BKM, pasażer przy każdym wejściu i wyjściu z autobusu musi jedynie przyłożyć kartę do czytnika zbliżeniowych kart płatniczych w biletomacie. W przypadku, gdy tego nie zrobi przy wyjściu, za dany przejazd naliczona zostanie opłata jak do końca trasy. Ważne, jeśli wsiadł do autobusu, który realizuje kurs przez kilka stref biletowych.

Co z ulgami? Osoby uprawnione do ulgi 50% muszą przed skorzystaniem z usługi zarejestrować się w systemie Ekarta i powiązać swoje konto z kartą płatniczą i w BOK-u BKM potwierdzić uprawnienia do ulgi.

Z dokładnym opisem korzystania ze Smart Taryfy BKM można się zapoznać na powyższym filmiku z obszernymi instrukcjami, a my czekamy na kolejne miasta i wdrożenia. System wydaje się skrojony na potrzeby nie tylko mieszkańców mniejszych czy większych miast, ale i turystów, którzy je odwiedzają.

Źródło: Białostocka Komunikacja Miejska (BKM).