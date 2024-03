Tych smart gadżetów do domu NIGDY nie kupuj na Temu. To gratka dla hakerów!

Inteligentne dzwonki do drzwi z kamerą stały się popularnym wyborem dla wielu osób pragnących zwiększyć bezpieczeństwo swojego mieszkania. Dzięki nim możemy sprawdzić, co dzieje się przed naszymi drzwiami, nawet gdy jesteśmy poza domem. Niestety, niedawne ustalenia Consumer Reports sugerują, że nie wszystkie te urządzenia są tak bezpieczne, jakbyśmy tego oczekiwali.

Raport Consumer Reports wskazał na poważne luki w zabezpieczeniach dwóch budżetowych marek inteligentnych dzwonków — Eken i Tuck. Są one często sprzedawane pod różnymi markami, natomiast korzystają ze wspólnej aplikacji mobilnej. Według CR istnieją poważne problemy z bezpieczeństwem tych urządzeń, takie jak wysyłanie do Internetu publicznych adresów IP i nazw sieci Wi-Fi bez odpowiedniego szyfrowania oraz brak certyfikatów — w tym FCC.

Co więcej, CR ujawnił, że hakerzy mogą przejąć kontrolę nad tymi gadżetami poprzez aplikację mobilną Aiwit, która jest wspólna dla wielu marek i modeli. Tym samym, mogą oni uzyskać zdalny dostęp do nagrań wideo oraz innych informacji, co stanowi potencjalne zagrożenie dla prywatności użytkowników. Zdeterminowani przestępcy mogą użyć takich informacji np. do ustalenia harmonogramu dnia domowników i przeprowadzenia włamania, w trakcie którego nie narażą się oni na spalenie całej akcji.

Problem słabych zabezpieczeń dotyczy nie tylko konkretnych modeli kamer, ale ogólnie całej grupy inteligentnych dzwonków do drzwi i innych urządzeń IoT. Firmy takie jak Ring czy Eufy również spotkały się z podobnymi problemami w przeszłości — niestety, ale dobrodziejstwo wynikające z popularności gadżetów IoT to dla nas jednocześnie przekleństwo: wszystko przez słabe zabezpieczenia i powszechną w branży niechęć producentów gadżetów do aktualizowania swoich sprzętów.

Inteligentne dzwonki do drzwi z kamerami zazwyczaj nie są drogie, aczkolwiek mogą nas narazić na niemałe straty wynikające np. z przestępstwa. Dla wielu osób kamery wideodomofonowe są narzędziem do zwiększania bezpieczeństwa domu — wiele z nich nie bierze pod uwagę tego, że tego typu myślenie może być całkowicie nietrafione z uwagi na luki w zabezpieczeniach. Typowy konsument nowych technologii rzadko zastanawia się nad tym, jak proste jest złamanie zabezpieczeń inteligentnych urządzeń w domu — a do tych należą m.in. autonomiczne odkurzacze, elementy oświetlenia, głośniki i wiele innych.

Dzwonki marek Eken i Tuck można znaleźć często na Amazonie oraz Temu. Szczególnie ten drugi sklep jest szczególnie popularny nad Wisłą. I szczerze, o ile można tam śmiało kupować elementy wystroju domu, czy tanie akcesoria na biurko (tam kupiłem w dobrej cenie stojak na laptopa i stację dokującą z myślą o dwóch dodatkowych ekranach (i która okazała się mieć wadę — obsługuje Ethernet do 100 Mbps, a nie 1 Gbps)), tak nie zdecydowałbym się tam na nic z kręgu smart home, co łączy się z Internetem. Głównie z uwagi na święty spokój, którego raczej bym nie miał, myśląc o możliwych lukach w zabezpieczeniach.