Nie ma dla mnie nic wygodniejszego i praktyczniejszego niż słuchawki TWS

Brzmienie słuchawek TWS nie jest dla mnie najważniejsze. Mówię to z pełną odpowiedzialnością, choć akurat na to jak grają moje AirPodsy Pro czy Sony WF-1000 XM3 nie mogę narzekać. Powiem więcej, to moim zdaniem najlepiej brzmiące słuchawki tego typu. Wydając jednak 1000 złotych jestem więcej niż pewien, że brzmienie mnie nie rozczaruje i firmy muszą trzymać w tej cenie pewien poziom. Jestem jednak w stanie używać codziennie gorzej brzmiących TWS jeśli spełniają wszystkie wymienione wyżej cechy – są wygodne, małe i nie wypadają z uszu. Od świetnego brzmienia mam duże, nauszne konstrukcje. Nie znaczy to oczywiście, że ten aspekt należy pomijać, natomiast oczekiwanie od słuchawek TWS jakichś wodotrysków w temacie barwy i głębi jest zwyczajnie niepoważne. O ile oczywiście pewien poziom jest zachowany, bo na przykład najtańsze AirDotsy od Xiaomi brzmią bardzo słabo i jestem zaskoczony, że tak wiele osób z nich korzysta.

Dla kogo są słuchawki TWS?

Moim zdaniem dla wszystkich, tak jak dla wszystkich były zwykłe słuchawki na kablu. Często znajdowane w pudełku ze smartfonem, nonszalancko miętoszone i wrzucane do kieszeni spodni, zawsze pod ręką. Takie właśnie mają być TWS – zawsze obecne, wygodne i naturalne w użyciu. Mają sprawdzić się w domu, na siłowni, spacerze, rowerze czy w samochodzie zamiast zestawu głośnomówiącego. Z jednej strony śmieszy mnie, że praktycznie każdy producent smartfonów ma teraz taki sprzęt w swojej ofercie. Z drugiej natomiast uważam, że to odpowiednio pcha ten segment do przodu, bo każdy chce sprzedać jak najwięcej swoich słuchawek, co prowadzi do ich dopracowywania, również w niższych półkach cenowych.