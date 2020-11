Bowers & Wilkins PX7 Carbon Edition – wszystko, czego możesz wymagać od słuchawek

Co do samego ANC – tutaj trzeba przyznać, że Bowers & Wilkins zrobiło naprawdę dobrą robotę. Kiedy piszę te słowa, moja narzeczona bardzo głośno próbuje coś do mnie powiedzieć, znajdując się dosłownie obok mnie, podczas gdy ja widzę ruch jej ust. Jeżeli zależy nam na odcięciu się od otoczenia, PX7 spełnią to zadanie w 100 proc.

Bowers & Wilkins PX7 Carbon Edition – wygoda użytkowania na najwyższym poziomie

Jeżeli używamy na co dzień zwykłych słuchawek, to zazwyczaj nie pozwalają nam one na wiele. Ot, parujemy je z telefonem i tyle. PX7 jednak korzystają w pełni z możliwości, jakie daje im aplikacja Bowers & Wilkins dostępna na smartfony. Pozwala ona zarządzać wszystkimi urządzeniami firmy. W przypadku słuchawek jest to przede wszystkim zarządzanie parowaniem (mogą być sparowane z dwoma urządzeniami w tym samym czasie), poziomami redukcji hałasu oraz dźwięku który przechodzi do nas z otoczenia, a także czułością sensora zbliżeniowego. Tak, PX7 posiadają specjalny czujnik, który sprawia, że kiedy ich nie używamy (zdejmujemy je z uszu lub tylko odchylamy kołpak), te stopują źródło dźwięku, by powrócić do tego samego momentu kiedy tylko założymy je z powrotem. Jeżeli natomiast jesteśmy fanami dźwięków natury, które pomagają nam się zrelaksować czy też efektywnie pracować – tutaj możemy też odpalić jeden z 6 wbudowanych w słuchawki presetów dźwiękowych (soundscapes): plaża o zachodzie słońca, las, ognisko w nocy, góry, deszczowy dzień oraz wodospad.