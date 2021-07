Słuchawki bezprzewodowe Huawei – każdy znajdzie tutaj coś dla siebie

Słuchawki stały się dziś niemal niezbędnym gadżetem każdego. Zakładamy je na siłowni, podczas biegania, jadąc autobusem, pracując przy biurku, idąc do sklepu… Trudno dziś wyjść na ulicę i nie spotkać kogoś w słuchawkach. Coraz częściej są to nowoczesne i stylowe modele bezprzewodowe, których walory trudno przecenić.

Bezprzewodowe słuchawki to dziś zupełnie inne urządzenia niż przed kilkoma laty. Minimalistyczne, dyskretne konstrukcje, całkowity brak kabli (co jeszcze do niedawna nie było takie oczywiste) i aktywna redukcja szumów zupełnie odcinająca nas od dźwięków otoczenia – to wszystko powoli staje się standardem w tym segmencie.

Huawei regularnie poszerza swoją ofertę słuchawek, proponując klientom modele, które doskonale wpisują się w obecne trendy. Jednocześnie portfolio jest na tyle zróżnicowane, by każdy znalazł tutaj coś interesującego i odpowiadającego na jego potrzeby. Przyjrzyjmy się tym słuchawkom bezprzewodowym bliżej!

Huawei FreeBuds 4i

Nie każdy chce wydawać dużo pieniędzy na słuchawki. Jeżeli będziemy używać ich sporadycznie, jest to zrozumiałe. Niemniej warto i wtedy postawić na rozwiązanie solidne i niezawodne. FreeBuds 4i są wyceniane przez producenta na 299 złotych, co jest kwotą zdecydowanie w zasięgu każdego użytkownika. Co otrzymujemy w zamian?

Największym atutem tego modelu jest czas pracy, który sięga aż 10 godzin. Wychodzimy rano do pracy – słuchamy muzyki w drodze. Potem możemy ich używać w biurze, podczas czynności wymagających skupienia. Wracając do domu o 18:00 pewnie znowu sięgniemy po słuchawki. I to wszystko możemy zrobić na jednym ładowaniu.