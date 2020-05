Porażające dane z „trackera zwolnień” w startupach – blisko 46 tys. pracowników straciło pracę od marca

O tym że rynek pracy w ostatnich tygodniach nie jest najlepszym miejscem – wiedzą wszyscy. Informacje o kolejnych falach zwolnień napływały do nas z całego świata regularnie, ale zastanawialiście się kiedyś… ile właściwie ich było? Do śledzenia koronawirusa powstało co najmniej kilka godnych uwagi map (m.in. ta od Microsoftu, ta pokazująca jak szybko rozprzestrzenia się wirus czy ta skupiająca się na Polsce). A do zwolnień pracowników? Na pewno powstała jedna platforma, liczby na której porażają.

Layoffs.fyi – pozwala na śledzenie zwolnień w startupach z powodu koronawirusa

Layoffs.fyi to niepozorny serwis napakowany danymi dotyczącymi zwolnień pracowników. Koncentruje się na wiadomościach napływających do nas od jedenastego marca 2020 roku — czyli dnia, w którym problemy z koronawirusem zostały okrzyknięte światową pandemią. Większość tamtejszych danych opiera się na oficjalnych raportach — ale twórcy platformy zachęcają też do kontaktu z nimi i dzielenia się informacjami na temat zwolnień, jeżeli takowe posiadamy. Wszystkie tamtejsze listy podzielone zostały na trzy kategorie: firmy ze zwolnieniami, listy zwolnionych pracowników oraz firmy, które wciąż zatrudniają. Lwia część z nich koncentruje się jednak na rynku amerykańskim (są też inne zakątki świata, ale Polski się tam nie doszukałem). No i co tu dużo mówić: sporo tych danych wygląda przerażająco. 25% zwolnionych pracowników w Airbnb (1900 osób), 14% w Uberze (3700 osób) i 44% w Grouponie (2800 osób) to niechlubni rekordziści w tamtejszym zestawieniu. Ale w sumie mowa o blisko 46 tys. zwolnionych pracowników — w chwili publikacji tego tekstu, dosłownie, 45997.