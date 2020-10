Kilka dni temu w serwisie Github pojawił się wpis jednego z programistów, który zarzuca Allegro ograniczenie konkurencji w tym zakresie i promowanie własnego narzędzia Trade Analytics, czym de facto wprowadzają monopol w szczegółowej analityce sprzedaży na swojej platformie sprzedażowej.

Co na to Allegro? Rzecznik prasowy Grupy, Paweł Klimiuk tak komunikuje tę decyzję:

Wiemy, że niektórzy z Państwa krytycznie odebrali decyzję o wyłączeniu funkcji WebAPI z dniem 1 października 2020 r. Podjęliśmy ją ze względu na wrażliwość danych transakcyjnych. Do tej pory każdy podmiot – także taki, który sam nie sprzedaje na naszej platformie – mógł szczegółowo analizować informacje o sprzedaży dowolnego sprzedającego i całej platformy. Dla wielu firm była to sytuacja – co zrozumiałe – trudna do zaakceptowania, w szczególności ze względu na brak możliwości chronienia własnych danych przed konkurencją. Dlatego dane transakcyjne z całej platformy nie będą publicznie dostępne po 30 września. Chronimy w ten sposób dane handlowe wszystkich sprzedawców oraz samej platformy.