Z kolei, aplikacja desktopowa pozwala na załadowanie kilku zdjęć i zbiorcze usuwanie z nich tła. Po jego usunięciu możemy podejrzeć efekt w domyślnej aplikacji graficznej, gdzie dokonamy dalszej obróbki. Jeśli nie mamy na komputerze takiej aplikacji, możemy to zdjęcie załadować do edytora online i tam poddać dalszej edycji, takiej jak zilustrowałem to wyżej.

Zarówno edytor online, jak i aplikacja desktopowa świetnie radzą sobie z usuwaniem tła. Robią to naprawdę błyskawicznie, a efekt tego procesu robi wrażenie.

Twórcy Slazzer zastrzegają, że uzyskane efekty w ich rozwiązaniu osiągnęli dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, która wykorzystuje algorytmy oparte na uczeniu maszynowym, a które to z dużą precyzją wykrywają piksele odpowiedzialne za pierwszy plan i tła. Algorytmy te uczą się każdego dnia, poprawiając swoją dokładność. Prawdopodobnie dlatego udostępnili bezpłatną okazjonalną możliwość usuwania tła ze zdjęć, by przy płatnych kontakt, płacący użytkownicy mogli osiągać jeszcze lepsze efekty. Ceny wahają się od 50 zł za 100 zdjęć do prawie 8 tysięcy za 5 tysięcy zdjęć.

Źródło: Product Hunt.