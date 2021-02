Slack prosi użytkowników o reset hasła bo aplikacja na Androida trzymała je w formie zwykłego tekstu

Część haseł do Slacka jest przechowywanych w formie zwykłego tekstu. Platforma prosi o ich zmianę

Jak informuje serwis Android Police, część użytkowników korzystających z aplikacji Slack na Androidzie otrzymuje wiadomości z prośbą o zmianę hasła. Jak wielki to odsetek – nie wiadomo, twórcy platformy twierdzą, że niewielki. Mimo wszystko prośby o zmianę hasła zapalają lampkę ostrzegawczą wielu użytkowników, którzy boją się, że to kolejna próba wyłudzenia od nich danych. Najwyraźniej tym razem nie ma się czego obawiać — jeżeli otrzymacie takiego maila, to możecie spokojnie skorzystać z odnośnika do zmiany hasła dostępnego bezpośrednio w aplikacji.

Ponadto użytkownicy których dotknął ten problem proszeni są także o wymazanie danych na Androidzie, bo prawdopodobnie i tak będą one w logach. Wszystko to można zrobić z poziomu ustawień systemowych, czyszcząc pamięć aplikacji. W przypadku gdy ktoś używał tego samego hasła co do Slacka w innych miejscach, warto je też hurtem podmienić. Tak na wszelki wypadek. Działanie androidowej wersji aplikacji która jest odpowiedzialna za te problemy została już zablokowana — jeżeli więc Twój komunikator działa bez zarzutu, nie dostałeś żadnego maila, to prawdopodobnie nie masz żadnych powodów do obaw.