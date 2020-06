Nareszcie nastanie porządek. Nowy i ulepszony Skype dla Windows 10

Skype, podobnie jak wiele innych komunikatorów z opcją rozmów głosowych oraz wideo, jest w ostatnim czasie głównym narzędziem do utrzymywania kontaktu na odległość. Mi też zdarzyło się korzystać z niego wielokrotnie, ale jednocześnie przekonałem się o tym, jak zakurzony jest to komunikator. Na rozmowę często trzeba się umawiać z pewnym wyprzedzeniem, ale nie ze względu na napięte grafiki rozmówców, lecz czas potrzebny na skonfigurowanie aplikacji. Niemalże każdy z moich rozmówców musiał pobrać lub zaktualizować aplikację, co przypomina mi o tym, że nie jest to aplikacja działająca w tle i często używana jak Messenger, Viber czy inne.

Czytaj też: Microsoft ucina spekulacje na temat przyszłości Skype’a. To świetna decyzja!

Mimo wszystko, o przyszłość Skype’a nie musimy się martwić. Microsoft deklaruje ciągłe wsparcie, a wszystko podyktowane jest wysokimi statystykami – miesięcznie liczba aktywnych użytkowników przekracza 100 milionów, a dziennie ze Skype’a korzysta aż 40 milionów osób. Zanotowano wzrost o 70% względem wcześniejszego okresu, a odpowiedzialna za taką sytuację jest oczywiście społeczna izolacja, podczas której kontakt z innymi opiera się na komunikatorach tekstowych i wideo.