Skrzynia biegów DSG – oto wszystko, co warto o niej wiedzieć

Przed „erą DSG”, wśród automatycznych skrzyń biegów, zdecydowanie najpopularniejsze były przekładnie hydrokinetyczne w klasycznych automatach hydraulicznych. Wiadomo jednak, że „stare automaty” nie są szczególnie szybkie, a i normą jest fakt, iż podwyższają one w istotny sposób zużycie paliwa. W przypadku nowoczesnych skrzyń DSG możemy nawet nie odczuć zmiany biegu, a i spalanie nie będzie mniej korzystne niż w przypadku manualnej skrzyni biegów.

Jak działa skrzynia DSG?

Właściwie każda skrzynia DSG ma możliwość manualnej zmiany przełożeń – jednak jej obsługa jest dokładnie taka sama, jak każdego innego „automatu”. Znajdziemy tam standardowy układ PRND oraz dodatkowe tryby jazdy (na przykład sportowy). Istotą skrzyni DSG jest to, że jest ona wyposażona w dwa sprzęgła – mniejsze (dla biegów parzystych) oraz większe (dla biegów nieparzystych). Zasadniczo jest to po prostu mechaniczna skrzynia z elektronicznie sterowaną zmianą biegów – bardziej zaawansowaną technicznie niż tradycyjne „automaty”. W jaki sposób odbywa się zmiana biegów w skrzyni DSG? Charakterystyczne jest to, że współpracują ze sobą dwa sprzęgła – skrzynia przełącza się z jednego na drugie, co powoduje, że zmiana biegów trwa dosłownie ułamki sekundy.

Skąd takie rozwiązanie? Historia skrzyni DSG sięga lat 80-tych XX. wieku, kiedy to poszukiwano możliwości wyprodukowania jeszcze szybszego automatu do aut wyścigowych. Pomysł na dwa sprzęgła „chwycił” i właśnie z tego powodu możemy mieć do czynienia ze skrzyniami DSG. Gdy jedziemy na „jedynce”, układy elektroniczne już mają przygotowany drugi bieg na drugim sprzęgle. I tak w kółko – oprogramowanie i elektronika dokonują preselekcji biegu i wszystko odbywa się naprawdę szybko.

Skrzynia DSG – mokra i sucha

W każdej automatycznej skrzyni biegów znajduje się olej – to akurat dotyczy również DSG. Jednak istnieje podział między „mokrymi” i „suchymi”. W tych pierwszych chłodzenie sprzęgieł odbywa się właśnie za pomocą oleju, który nie tylko smaruje, ale i odpowiada za odprowadzanie ciepła. Bardzo szybko obracające się elementy wewnątrz skrzyni powodują, że generowane są istotne ilości ciepła. Jeżeli skrzynia (sprzęgła) się przegrzeje, dojdzie do jej zniszczenia. Warto pamiętać, że automatyczna skrzynia biegów DSG wymaga regularnego serwisu (jak każda – nie ma automatu „bezobsługowego!”) – niezależnie od tego, czy jest ona typu „mokrego” czy „suchego”.