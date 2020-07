Skorzystaj z Nocnych wyprzedaży w x-kom i kup sprzęty nawet 30% taniej

Promocja Nocne wyprzedaże to idealna okazja na zakupy dla wszystkich nocnych marków. Z oferty będzie można skorzystać bowiem tylko miedzy godziną 20:00 a 10:00. Promocja rozpoczyna się 8 lipca i będzie trwała przez 6 nocy. W ofercie tej x-kom zebrał produkty z różnych kategorii, więc z pewnością każdy znajdzie coś interesującego dla siebie, tym bardziej, że w przypadku niektórych produktów rabaty wynoszą aż 30 %. Z całej oferty obejmującej ponad 200 pozycji wybraliśmy kilka przykładów wartych uwagi:

Aby skorzystać z promocji wystarczy dodać do koszyka wybrany produkt objęty promocją, aktywować kod rabatowy: nocne-wyprzedaze i dokończyć składanie zamówienia. Promocja obowiązuje od 08.07.2020 do 14.07.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu produktów i nie łączy się z innymi promocjami. Jedna osoba może zakupić tylko jedną sztukę każdego produktu promocyjnego.

Pełna ofertę promocyjną znajdziecie na stronie promocji

Promocja TV