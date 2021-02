Jak już wspominałem, wersja SportLine dostępna będzie z tylko z baterią o pojemności 77 kWh (stąd oznaczenie iV80), ale za to w dwóch wersjach silnikowych. Podstawowa to standardowy motor zamontowany na tylnej osi o mocy 204 KM, który będzie w stanie rozpędzić ten samochód do 100 km/h w czasie około 8,5 sekundy i zapewni zasięg rzedu 520 km. W mocniejszej odmianie iV80x dołożono dodatkowy silnik na przedniej osi, a moc całego układu rośnie do 265 KM (moment obrotowy 425 Nm). Powinno to pozwolić na zejście z przyśpieszeniem do 100 km/h poniżej 7 sekund. Spadnie też nieco zasięg, do około 500 km.