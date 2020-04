Xiaomi przygotowuje odpowiedź na Galaxy Z Flip? To będzie dla nich spory sprawdzian

Popularność Xiaomi nie maleje — a wręcz przeciwnie. Wraz z kolejnymi produktami firmy na rynku robi się wokół niej jeszcze więcej szumu. Czy wszystkie są udane? Nie mam pojęcia — bo na rynek europejski dociera tylko wycinek tego, co firma ma w swoim portfolio. Zresztą nie dalej niż wczoraj informowałem Was o budżetowym monitorze Xiaomi Mi 1A i fajnej (taniej) listwie Xiaomi MIJA Smart Socket 27W z szybkim ładowaniem, które mogą nigdy nie dotrzeć na stary kontynent — ale w swojej kategorii cenowej jawią się jako naprawdę dobry wybór. Widać jednak, że firma stale się rozwija — czego doskonałym dowodem jest wskoczenie do wyższej ligi (cenowej) ze swoim smartfonem Xiaomi Mi 10 Pro. A skoro już nie tylko kopiowanie i fajne sprzęty w przyzwoitej cenie, to czas ruszyć z innowacjami. Xiaomi Mi MIX Alpha niewątpliwie jest jednym z takich urządzeń, ale na tym jeszcze nie koniec. Chiński gigant miałby bowiem pracować nad składanym smartfonem na modłę Galaxy Z Flip (czy, jak wolicie, Motorola Razr).

Składany Xiaomi? Poproszę, najlepiej w cenie starego Xiaomi

Składane smartfony to hit ostatnich miesięcy. Najgorętszy trend — i dla wielu oczywista przyszłość smartfonów. Dlatego też patrząc na to w jakim tempie rozwija się Xiaomi i do której ligi aspiruje — nie powinniśmy być specjalnie zaskoczeni tym, że i oni chcą uszczknąć sobie odrobinę z tego tortu. Jak informuje XDA Developers, chiński gigant jest pierwszą firmą która zainteresowała się bardziej samsungową ofertą ich ekranu OLED „Ultra-thin glass”, które miałoby być częścią ich składanego smartfona. Xiaomi miałoby w pocie czoła pracować nad własnym składakiem — i to (najprawdopodobniej) w formie, jaką przedstawiły wspomniane już Motorola Razr oraz Galaxy Z Flip, a nie — jak wcześniejszy prototyp składanego smartfona Xiaomi, na modłę Galaxy Folda.

Warto jednak mieć na uwadze, że póki co to same mgliste plotki od zaufanych informatorów. Nie wiadomo na ile w tym prawdy, na ile produktu, a na ile tylko badania rynku. Bo poza informacjami na temat zapytania do Samsunga — pojawiają się także wieści na temat pytania o ekrany LG Display. Xiaomi rzekomo nie jest zainteresowane ekranami od BOE i CSOT (czyli tymi, które trafiły do składanej Motoroli). Powodem miałaby być znacznie niższa jakość oferowanych przez nie paneli. Ale idąc dalej — i ufając dotychczasowym plotkom: produkcja składanego modelu od Xiaomi miałaby ruszyć w drugiej połowie tego roku. Jeżeli mam pobawić się we wróżenie z fusów: zakładam, że znajdziemy tam podzespoły z najwyższej półki — no i cenowo to też nie będzie już to Xiaomi, które pokochał świat. Ale może producent zaskoczy nas czymś więcej?