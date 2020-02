Pod koniec ubiegłego roku świat obiegła informacja, że na rynku rozkładanych smartfonów pojawi się pewien niecodzienny gracz. Escobar Fold 2, bo tak nazwano smartfon to produkt stworzony – czy raczej sprzedawany – przez brata Pablo Escobara. Roberto Escobar ma dość niecodzienny i na pewno kontrowersyjny sposób reklamowania swojego składanego smartfona.

Za 349 dolarów, oprócz rozkładanego ekranu AMOLED o rozdzielczości FHD+ i pełnej przekątnej 7,8 cala, telefon oferuje Snapdragona 855, aparaty 16 i 20 Mpix, 6 lub 8 GB pamięci RAM i 128 lub 512 GB pamięci na dane. Podobno cenę udało się tak znacząco zbić, bo Roberto Escobar obciął wszystkich pośredników i nie planuje żadnych umów z dostawcami usług komórkowych. Wygląda to jak niezłe naciąganie naiwniaków i choć można go zamówić z oficjalnej sklepowej strony producenta, ja bym nie ryzykował. Choć warto rzucić na nią okiem żeby poznać dokładną specyfikację urządzenia. Ciężko też ocenić, czy w ogóle telefony dotrą do klientów – przeglądałem sieć w poszukiwaniu recenzji Escobar Fold 1 i faktycznie coś udało mi się znaleźć, natomiast widziałem też materiały, w których ludzie wciąż czekają na drugą przesyłkę, bowiem w pierwszej otrzymali…książkę.

A jeśli chcecie zobaczyć unboxing, to został już on nagrany. Oczywiście ponownie przez półnaga modelkę w samej bieliźnie.

Kompletnie nie potrafię uwierzyć, że za takie pieniądze można stworzyć urządzenie z taką specyfikacją i konstrukcją, która nie rozpadnie się po godzinie użytkowania. Szczególnie, że składane ekrany to wciąż wyzwanie dla producentów i swego czasu sam Samsung musiał wycofać Galaxy Fold z rynku by naprawić problemy z wyświetlaczem i wypuścić poprawioną wersję.