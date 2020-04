Apple może i nie jest już super innowacyjną firmą jaką znamy z dawnych lat. Jednak nie można im odmówić ogromnego wpływu jaki wywierają na sektor urządzeń mobilnych i innych producentów. Dlatego właśnie składane smartfony potrzebują działań ze strony giganta z Cupertino. To właśnie Apple może wrzucić rywalizację o miano króla składanych smartfonów na wyższy poziom.

Ostatnio Samsung przekonuje mnie do składanych smartfonów. Dalej zachowuje swoje sceptyczne nastawienie do obecnych modeli, ale Koreańczycy zdają się pokazywać, że mają na to pomysł. Przecieki dotyczące Galaxy Fold 2 wyglądają naprawdę obiecująco. Tym razem jednak chce pogadać o Apple. Nie jestem ich wielkim fanem, jednak od zawsze powtarzałem, że jeśli jakiś segment urządzeń mobilnych ma przyspieszyć to musi się nim zainteresować gigant z Cupertino. Dlatego ciekawie wyglądają ich najnowsze patenty, które sugerują, że składany smartfon to coś o czym myślą na poważnie.

Najnowszy z nich dotyczy elastycznych ogniw baterii. Tak tak, nie chodzi o ekran, obudowę czy zawiasy, a właśnie o baterię. W sumie to bardzo ciekawe rozwiązanie. Jak spojrzymy na Galaxy Fold to realnie dwa telefony połączone zawiasem, które po wewnętrznej stronie mają duży ekran. Jeśli bateria (jeden z największych elementów wewnątrz telefonu) będzie elastyczna to projektanci zyskają zupełnie nowe możliwości projektowania składanych smartfonów. Otwierają się drzwi, które wcześniej były absolutnie niedostępne. Brawo Apple! Mam nadzieję, że to nie będzie jeden z kolejnych martwych patentów tylko faktycznie coś z nim zrobią.

Apple ma swoją wizję na składany smartfon?

Od lat mówi się, że Apple stał się nudny i że rządzi nim księgowy. Jest w tym sporo prawdy. Fakt, robią bardzo dobre produkty, z tym w żaden sposób się nie sprzeczam. Jednak utracili to „coś”. Coś co sprawiało, że klient dostawał znacznie więcej niż solidne i drogie urządzenie. Wydawać się może, że innowacja zeszła na drugi plan.

Jeśli Apple skonstruuje swój własny składany smartfon wedle swojej wizji to będzie ogromny krok do przodu dla tego segmentu urządzeń. Jak już wspominałem w jednym z artykułów obecnie mamy 3 kategorie takich telefonów. Patent Apple sugeruje, że chcą podejść do tematu od innej strony. Jeśli faktycznie to zrobią, będę im gorąco kibicował nawet jeśli ich produkt nie będzie dobry. Zrobię to, ponieważ da to solidnego kopa innym producentom, pokaże im, że jest jeszcze pole do eksperymentowania.

Ich podejście wydaje się być naprawdę ciekawe. Patent nosi nazwę „Flexible battery structure” i zakłada, że baterie będą mogły się wyginać w bezpieczny sposób, aby lepiej odpowiadać na potrzeby elastycznej elektroniki. Dodatkowo nie będą musiały mieć standardowych kształtów co pomoże w dopasowaniu ich do tych niestandardowych urządzeń. To podejście zdaje się budować solidny fundament dla projektantów. Zamiast zmuszać ich do pracy z dużą ilością ograniczeń starają się usunąć największe przeszkody i dać im pole do popisu. To bardzo mądre i słuszne podejście.

Oczywiście istnieje ryzyko, że wszystko co piszę na temat ich strategii i ewentualnych działań to stek bzdur. Opieram się na analizie kilku patentów, które nawet nie są jeszcze (oficjalnie) realizowane. Jednak patrząc na to wszystko jako całość to widać, że coś jest na rzeczy. Jeśli składany smartfon ma się szybko stać czymś dostępnym to Apple musi wejść do gry. Nie po to, aby zrobić najlepsze możliwe urządzenie, ale po to, aby zmusić konkurencję do jeszcze twardszej walki.

