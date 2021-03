Disney wznawia ulubioną markę, ale będziecie rozczarowani. Wraca Skarb Narodów

Disney wraca do marki „Skarb narodów”. To nie będzie jednak trzeci film

Filmy z lat 2004 i 2007 to jedne z najciekawszych i najlepszych filmów przygodowych ostatnich dekad. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że to jedyny godny następca Indiany Jonesa, który dla młodych widzów był źródłem zaciekawienia światem i jego historią. „Skarb narodów” oraz „Skarb narodów: Księga tajemnic” oglądam z przyjemnością do dziś, choć ewidentnie widać, że miejscami filmy trochę się postarzały.

Nie psuje mi to jednak seansu, a gdzieś w głębi duszy cały czas liczyłem, że Disney podejmie decyzję o zamknięciu trylogii i zaprosi do współpracy Nicolasa Cage’a ten trzeci, ostatni raz. Potwierdzenia takich działań jeszcze się nie doczekaliśmy, choć wiemy, że prace nad trzecim filmem trwają (w styczniu 2020 roku ogłoszono, że Chris Bremmer został scenarzystą trzeciej części).

Serial „Skarb narodów” – twórcy, ogólny zarys fabuły i obsada

Minęło jednak chyba zbyt wiele czasu, a i osoba Cage’a nie wzbudza takich (pozytywnych) emocji i reakcji widzów, co kiedyś. Stało się więc jasne, że jeśli Disney sięgnie po serię „Skarb narodów”, to najpierw doczekamy się czegoś zupełnie innego, niż pełnometrażówka z Nicolasem Cage’em.

„Skarb narodów” wróci jako serial. Odpowiadać będą za niego producent wcześniejszych filmów Jerry Bruckheimer oraz scenarzyści, którzy stworzyli obydwie części Marianne i Cormac Wibberley. Za kamerą stanie Mira Nair, a w rolę główną wcieli się Jess Morales. Dwudziestoletnia marzycielka z grupą przyjaciół wyruszy na wyprawę swojego życia, by odkryć tajemniczą historię swojej rodziny oraz odzyskać zagubiony skarb.

Grafika główna: Disney, źródło: Deadline