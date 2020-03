Koronawirus przegrywa z mobilną aplikacją. Azjatycka technologia do śledzenia obywateli jako projekt open-source

W normalnych czasach, gdybyśmy przeczytali informację, że aplikacja służąca do „śledzenia” obywateli i tworzenia siatki ich kontaktów zostaje udostępniona jako projekt open-source, zapewne sprawdzilibyśmy kalendarz, czy nie zbliża się 1 kwietnia. Tak się składa, że Prima Aprilis jest tuż, tuż, ale nam z powodu otaczającej nas koronawirusowej rzeczywistości, nie jest jakoś bardzo do śmiechu. Może dlatego informacje o tym, że Singapur udostępnia innym aplikację i technologię za nią stojącą innym krajom, powinna nas ucieszyć. Ich rozwiązanie nie dość, że wydaje się skuteczne, to jeszcze jest zaskakująco… liberalne.