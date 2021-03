Signal jest zbyt bezpieczny. To nie podoba się autorytarnej władzy

Signal to obok Session i Telegram jeden z komunikatorów, które stawiają na prywatność użytkownika. Chociaż mają swoją grupę fanów, to nazwanie ich (szczególnie tych dwóch pierwszych) „popularnymi” w naszym kraju to spore nadużycie. Nie zmienia to jednak faktu, że jeżeli zależy nam na tym, by upewnić się, że żadne osoby postronne (bądź instytucje) nie miały dostępu do naszej komunikacji, to przejście na te komunikatory jest jedną z najlepszych opcji, biorąc pod uwagę chociażby wygodę użytkowania. Oczywiście – jeżeli w ogóle mamy taką możliwość. Obywatele ChRL już nie mają.

Signal zablokowany w Chinach. To najlepsze potwierdzenie, że działa

Jak donosi TechCrunch – dziś strona Signala przestała być osiągalna dla chińskich użytkowników. Nie było to wydarzenie jakoś niesamowicie niespodziewane – Signal w końcu oferuje sposób prowadzenia konwersacji, w które chińska partia nie ma łatwego wglądu. Szyfrowanie end-to-end, brak przechowywania informacji o konwersacji w chmurze czy zbieranie minimalnej liczby informacji o użytkownikach (nr. telefonu) sprawia, że losy Signala w takim państwie jak Chiny wydawały się od początku przesądzone i w sumie dziwnym było, że utrzymał się on tam tak długo.