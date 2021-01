Signal nie działa. Popularny komunikator ma problemy z wysyłaniem wiadomości

Signal dzięki zmianom w WhatsAppie święci triumfy popularności. Wygląda na to, że szybko się to nie zmieni — ale dzisiejsza awaria może nieco zepsuć dobre pierwsze wrażenie. Użytkownicy na całym świecie skarżą się na problemy z wysyłaniem wiadomości na komunikatorze. Kłopoty odnotowuje też serwis Downdetector.

O kłopotach informują też sami twórcy komunikatora w oficjalnych komunikatach:

Signal is experiencing technical difficulties. We are working hard to restore service as quickly as possible.

— Signal (@signalapp) January 15, 2021