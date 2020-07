Sharp HT-SBW460 – wrażenia z użytkowania

Szczerze powiedziawszy nie jestem jakimś wielkim miłośnikiem muzyki. Wydaje mi się jednak, że potrafię wyłapać pewne różnice. Tak jest np. z telewizorami, szczególnie starszymi z niskiej lub średniej półki. Dźwięk w takich konstrukcjach stoi na dalszym planie, jest niewiarygodnie płaski i nie daje żadnej przyjemności. W droższych modelach jest lepiej, ale mimo wszystko jak chcecie docenić pełnię zalet większości produkcji filmowych to warto zainwestować w dodatkowe nagłośnienie. Sharp HT-SBW460 wydaje się w tej roli spełniać bardzo dobrze.

Jeśli chodzi o filmy i dźwięk przestrzenny to jest bardzo dobrze, szczególnie jak produkcja obsługuje standard Dolby Atmos. Kierunek dźwięku można określić całkiem precyzyjnie, dialogi są wyraźne, a jedyne czego mi brakuje to wysokie tony, które są gdzieś przytłumione. W standardowym ustawieniu w trybie Movie jak na mój gust jest też za mocno podbity bas, a że głośnik niskotonowy jest pokaźnych rozmiarów, to czasami aż drżą szklanki. Na szczęście wzmocnienie niskich tonów można regulować, ale niestety soundbar nie zapamiętuje tych ustawień przy następnym włączeniu…

Przy odtwarzaniu muzyki też jest całkiem nieźle, łączność po Bluetooth z moimi urządzeniami działała bez zarzutu. Czegoś mi jednak w tym brzmieniu brakowało, trudno mi jednak określić czego. Na co dzień korzystam z nieco droższego zestawu audio ze standardowymi głośnikami i tam bardziej czuć głębokość tego dźwięku. W soundbarze brzmienie jest bardziej płaskie, może mechaniczne i czuję pewien niedosyt. Może to też kwestia braku tych wysokich tonów.

Pod względem funkcjonalnym nie ma się do czego przyczepić. Sharp HT-SBW460 bez problemu komunikował się z moim TV (LG) za pośrednictwem HDMI ARC. Dźwięk można też przesyłać przez złącze optyczne, a w przypadku LG możliwe jest nawet jednoczesne korzystanie z wbudowanych głośników i właśnie soundbara (po optyku), co daje jeszcze lepsze efekty. Nie kojarzę żadnej sytuacji, w której irytowałbym się, że coś nie działa, a to wcale nie jest reguła, szczególnie przy ARC, więc za to też należy się spory plus.

Sharp HT-SBW460 – podsumowanie

Reasumując, Sharp wykonał kawał dobrej roboty. Nie należy się co prawda spodziewać po tych głośnikach cudów. Nie zapewnią wam wrażeń prosto z kina, ale z pewnością znacznie poprawią odczucia w porównaniu do wbudowanych głośników w telewizorze. Bez większych problemów przy pomocy tego sprzętu nagłośnicie też domową imprezę, a do tego oglądając nowy film na Netfliksie skorzystacie z zalet dźwięku w standardzie Dolby Atmos. Jeśli nie macie miejsca na pełnoprawne głośniki kina domowego, to inwestycja w soundbara jest bardzo dobrym pomysłem.

Sharp HT-SBW460

Orientacyjna cena: ~1699 PLN

+ obsługa Dolby Atmos

+ łatwe podłączenie i konfiguracja

+ łączność Bluetooth

+ bogaty zestaw portów

+ dobra jakość dźwięku nawet przy maksymalnej głośności

– nieco za mocno podbite basy

– pilot