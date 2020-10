W tym kraju nie da się nie być „sezonowcem”

Nie oglądam telewizji. Odkąd skończyłem 16 lat jedyne, po co kiedykolwiek włączam telewizor, to zawody w skokach narciarskich. I nawet tego nie robię w ostatnich latach, od kiedy można ten sport oglądać w wysokiej jakości przez internet. Telewizora się nie pozbyłem – służy mi do oglądania Netflixa, Amazon Prime i jako monitor, jeżeli chce puścić coś z telefonu. Podobna sytuacja ma się z rodzimymi portalami ogólnoinformacyjnymi – nie wchodzę tam jeżeli absolutnie nie muszę. Nie piszę tego, aby pochwalić się tym, jaki to ja jestem „inny od innych”, wyjątkowy i jak pogardzam współczesną telewizją. Piszę to, żeby dać wam kontekst do tego, co chcę przekazać. Jestem bowiem jedną z tych osób, które o jakichkolwiek bieżących wydarzeniach dowiadują się głównie z memów. I powiem wam, że takie życie jest bardzo wygodne, bo omija mnie dużo szumu informacyjnego, który następnego dnia przestaje być już aktualny. Jednak co jakiś czas pojawia się temat, którego w ogóle nie kojarzę. Wtedy właśnie udaję się na jakiś portal zasięgnąć informacji o czym w ogóle mowa. I najczęściej jestem przerażony.

Who the f…ck is Iga Świątek?

Z tego miejsca chciałbym zapewnić, że nie mam absolutnie nic do pani Świątek i tego co osiągnęła. Miała jednak pecha stać się idealnym przykładem zjawiska, które chcę opisać. Oto bowiem jeszcze tydzień temu jej nazwisko mówiło coś tylko osobom, które faktycznie interesują się tenisem ziemnym. Ile takich osób jest w kraju? Zakładam, że relatywnie niewiele. No i tak się złożyło, że (przynajmniej z tego, co wiem) Iga wygrała turniej Roland Garos.

I się zaczęło.

Jeżeli wejdziecie na dowolny portal, macie obecnie (oprócz informacji o Covidzie, a jakże) praktycznie stream 24/7 z życia Igi. Co zrobiła rano, z kim rozmawiała, jakie skarpetki założyła. Anonimowi „celebryci” wypowiadają się o jej zwycięstwie i tym, co powinna zrobić z kasą. Pod postami – tysiące komentarzy. Przypominam – mówimy tu o (nie bójmy się tego słowa) do tej pory anonimowej dla większości osób tenisistce, która wygrała turniej o którym słyszało wcześniej kilkanaście osób w kraju. Gdybyście miesiąc temu zrobili ankietę na temat tego, czy ktoś lubi roland garos prawdopodobnie odpowiedzią, którą otrzymalibyście najczęściej byłoby: „Tak, szczególnie w kebabie z kurczakiem”. Nieprzekonani? Otóż tak wyglądają Google Trends dla dwóch popularnych ostatnimi czasy haseł.