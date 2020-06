Serwis Asusa lepszy niż Apple. Obsługa premium przy produkcie z niższej półki

Mniej więcej dwa lata temu szukałem komputera dla żony. Proste zadania – pisanie, przeglądanie sieci, pakiet biurowi, nic co wymagałoby mocnej maszyny. Zdecydowałem się na laptopa ASUS Vivoboo S14 w opcji Intel Core i5 8250U, 8GB RAM i SSD 256GB. Jak sami widzicie nic nadzwyczajnego, typowa maszyna, w dodatku za rozsądne pieniądze (w chwili zakupu kosztował dokładnie 2949 zł w X-Kom). Później trochę żałowałem, że nie odczekałem na nowszy model (był u mnie w testach), niedawno trafiła też kolejna generacja – ale ok – firma dość często wypuszcza nowe modele Vivobooków, wrzuca tam rozwiązania z ZenBooków, więc miałem to gdzieś z tyłu głowy, że czego nie zrobię, to i tak za jakiś czas wyjdzie nowszy model. Komputer potrzebny był jednak na teraz i choć przez chwilę wahałem się nad ZenBookiem, to jednak różnica w cenie nie miała tu większego sensu, bo i tak docelowy użytkownik nie byłby w stanie tego docenić.

Komputer działał bez zarzutu prawie 2 lata. Aż popsuł się ekran.

Powiedziałbym, że „łeeee słaby ten ASUS, ekran się popsuł po dwóch latach” – ale na gwarancję oddawałem już MacBooka Air (biała plamka na matrycy) i rMBP 13 (odklejanie się folii antyrefleksyjnej), a półtora tygodnia temu AirPodsy Pro więc po prostu mam pecha. W Vivobooku zaczęło się niewinnie od małego paska na dole ekranu, który później przeszedł na połowę wyświetlacza. Ostatnie tygodnie gwarancji – trzeba skorzystać mimo niechęci do serwisów gwarancyjnych. Oczywiście szkoda, że coś się popsuło, ale może uda się naprawić bez kosztów. No, ale jak, gdzie, przez sklep?

Chwila przerwy, ogłoszenie.

Dla jasności, bo pewnie pojawi się komentarz na ten temat. Tak, znam pracowników w firmie ASUS. Tak, znam też ludzi z X-Kom. I znam też ludzi, którzy w takich sytuacjach od razu uruchamiają swoje znajomości żeby załatwić coś szybciej i łatwiej. Żeby było jasne – temat ogarnąłem jako zwykły Paweł Winiarski. Co więcej, 3x sprawdziłem czy aby niechcący nie wysyłam maila ze stopką redakcyjną lub jakąkolwiek sugestią, że jestem redaktorem serwisu technologicznego co mogłoby choć w minimalnym stopniu zmienić traktowanie mnie jako klienta.

Koniec ogłoszenia.

Do końca gwarancji zostało raptem kilka dni, więc to było takie trochę szczęście w nieszczęściu. Ekrany nie należą do najtańszych części w laptopach, więc miałem ogromną nadzieję, że uda się ogarnąć temat w ramach naprawy gwarancyjnej. ASUS ma specjalny formularz zgłoszeniowy, w którym po wpisaniu numeru seryjnego komputera zostajemy poproszeni o podanie informacji dotyczących awarii oraz swoich danych (system automatycznie sprawdza, czy zgłoszony sprzęt ma jeszcze ważną gwarancję). Wypełniłem go w niedzielę, dostałem informację, że temat zostanie podjęty dopiero w dniu roboczym – jasne, rozumiem. Nic nie było w tym formularzu trudnego ani niezrozumiałego, za to duży plus. Przyszedł mail z numerem zgłoszenia i wstępnymi informacjami o procesie przekazania komputera. Pomyślałem – spoko, zanim to ogarną, minie pewnie kilka dni. Nie minęło.