Serwis 2.0 – nowa forma naprawy smartfonu bez wychodzenia z domu od Samsung

Samsung gwarantuje, że części zamienne użyte do naprawy naszych urządzeń w tych centrach są oryginalne.Technicy serwisów Samsung korzystają też ze specjalistycznych narzędzi diagnostycznych i oprogramowania napisanego pod każdy model smartfonu czy tabletu. Dzięki temu mamy pewność, że nasze urządzenie nie zostanie dodatkowo uszkodzone czy zarysowane podczas naprawy, co często się dzieje w nieautoryzowanych punktach naprawy.

Dodatkowo, już po naprawie dostajemy do rąk pełen raport z naprawy ze szczegółowymi informacjami o tym, co zostało wymienione i jaka konkretnie część została do tego użyta (dostajemy nawet unikalny kod każdej z tych części). Co ważne, każda z użytych części objęta jest dodatkową gwarancją. Jeśli chodzi o gwarancję całego urządzenia, to utrzymujemy jej ciągłość. To samo tyczy się certyfikatu szczelności IP, jeśli nasze urządzenie go posiada.

Po zakończeniu naprawy technik z punktu serwisowego wykonuje również szczegółowe testy, między innymi:

poprawnego ładowania baterii,

obsługi dotykowej ekranu,

łączności wi-fi,

aparatu,

mikrofonu,

szczelności

Raport z tych testów również dostajemy wraz z naprawionym urządzeniem.

Jeśli natomiast zależy nam na szczegółowym wglądzie w serwis naszego urządzenia, to teraz również mamy taką szansę. Jest to możliwe dzięki dodatkowej usłudze wideo inspekcji. Dzięki niej, za dodatkową opłatą dostajemy filmy na przenośnym dysku film z naprawy i przeglądu naszego urządzenia.

Całodobowa infolinia 24/7

Niejako dopełnieniem, usługi naprawy online, jest całodobowa infolinia, dzięki której teraz możemy w systemie 24/7 uzyskać pomoc czy informacje w zakresie właściwości produktów i aplikacji, które zakupiliśmy, a także w zakresie gwarancji i obowiązujących promocji, a także sprawdzić bieżący stan naprawy naszego urządzenia.

Całodobowa infolinia umożliwia kontakt w/w zakresie nie tylko poprzez rozmowę telefoniczną, ale także poprzez czat tekstowy czy wideorozmowę. Warto tu wspomnieć, że tylko w zeszłym miesiącu specjaliści na infolinii rozmawiali przez blisko 3 tysiące godzin z klientami, szukającymi wsparcia i pomocy w zakresie korzystania ze swoich urządzeń.

Pozostałe usługi w ramach Serwis 2.0 od Samsung

Sytuacja epidemiologiczna w kraju natchnęła Samsung do uruchomienia napraw online w ramach Serwisu 2.0, dzięki czemu wymianę wyświetlacza w naszym urządzeniu możemy zlecić teraz wygodnie bez wychodzenia z domu. Nie oznacza to jednak, że dotychczasowe, mocno rozbudowane centra serwisowe Samsung Premium Service Plaza przestały działać. Są one nadal dostępne w Warszawie (ul. Grójecka 5), Poznaniu (ul. 27 grudnia 11/19) oraz Katowicach (CH Galeria Katowicka). Co więcej, również ich oferta została poszerzona o kilka ciekawych usług.