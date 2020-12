Dziś SEO zamiast ułatwiać, to utrudnia nam życie

W pewnym momencie bowiem portale odkryły, że SEO to nie tylko narzędzie do optymalizacji ale także – generator ruchu. A jeżeli można dzięki niemu przyciągnąć więcej osób, to w sumie dlaczego by tego nie zrobić? I o ile takie metody jak tworzenie materiałów zgodnych z tematyką portalu na określony, popularny temat są jak najbardziej okej (ba, często sam korzystam z takich materiałów jeżeli chce się czegoś dowiedzieć), o tyle tzw. Black Hat SEO sprawia, że za każdym razem muszę mocno zagryzać zęby. Nie wiem jak wy, ale ja mam to szczęście, że co i rusz trafiam na przypadki, które w najlepszym razie można nazwać mało etycznymi. Klastry słów kluczowych zamiast artykułów, doorway pages (ulubione przez dużych wydawców internetowych, mające nabić wyświetlenia stronie głównej) czy też parasite hosting jest u nas na porządku dziennym. I tak – takie zabiegi są skuteczne (w innym przypadku nie byłyby stosowane), ruch się zgadza, można pochwalić się statystykami a reklamodawcom – zaśpiewać wyższą stawkę. Mam tylko wrażenie, że w tym wszystkim gdzieś zagubił się użytkownik.

Chcesz coś znaleźć internauto? No to powodzenia!

Sieć to miejsce, w którym stałych rzeczy jest bardzo niewiele, dlatego jak bardzo bym chciał, nie mam screenów potwierdzających wszystkie praktyki, o których mowa. Jestem jednak przekonany, że wśród czytających jest przynajmniej kilka osób, które natrafiły na podobnego rodzaju „sztuczki” i są w stanie potwierdzić, że faktycznie miały one miejsce. Pierwszą z nich, która szczególnie mnie irytowała, są klastry słów kluczowych, w moim przypadku – znajdywane w momencie poszukiwania informacji o godzinie zawodów sportowych, głównie – skoków narciarskich. Szukając tych informacji trafiałem na podstrony w których treść wyglądała mniej więcej tak: „skoki narciarskie ryoyu kobayashi kamil stoch lider kto wygra”. I tak przez cały „artykuł” na 4 strony maszynopisu po to, by na samym końcu faktycznie znaleźć niekoniecznie trafną informację o transmisji, również wypełnioną po brzegi słowami kluczowymi.