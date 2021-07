19 mln zł dofinansowania dla SentiOne na rozwój sztucznej inteligencji

Opracowania raportów przygotowanych przez SentiOne pojawiają się na Antyweb w miarę regularnie. W ostatnich tygodniach dowiedzieliście się m.in. do czego głównie służy Polakom Facebook, a do czego Twitter, Instagram, LinkedIn i TikTok?, i czy faktycznie wszyscy o szczepionce AstraZeneca mówią źle. Dziś o tej polskiej firmie piszemy w nieco innym kontekście. SentiOne, oprócz monitorowaniem sieci, zajmuje się m,in. opracowywaniem platformy obsługi klienta opartej o automatyczne podpowiedzi, udostępnianiem chatbotów i voicebotów (z usług firmy korzystają np. Alior Bank, BNP Paribas oraz Kruk S.A.). We wszystkich swoich produktach wykorzystuje ona algorytmy sztucznej inteligencji.

SentiOne informuje o uzyskaniu 18,8 mln zł dofinansowania od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pieniądze pozwolą na rozwój technologii rozumienia języka naturalnego — i to nie tylko w przypadku języka polskiego. Firma chciałaby zwiększyć możliwości rozumienia angielskiego, niemieckiego oraz hiszpańskiego. Niecałe 19 mln zł od NCBiR uzupełnione zostaną własnymi środkami SentiOne w kwocie 5,2 mln zł, co przekłada się na łącznie 24 mln zł na rozwój sztucznej inteligencji.

SentiOne z najwyższą do tej pory dotacją od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

To już trzeci grant badawczo-rozwojowy dla SentiOne. Sukces poprzedniego projektu, który pozwolił nam rozwinąć technologię konwersacyjnej sztucznej inteligencji i podbić rynek botów, utwierdził nas w przekonaniu, że to słuszny kierunek rozwoju dla naszej spółki. Pandemia COVID-19 pokazała, że to właśnie umiejętne wykorzystanie nowoczesnych technologii pomogło firmom optymalizować swoje koszty, usprawnić wewnętrzne procesy i zwiększać sprzedaż. Pozyskanie prawie 19 mln zł na trzyletni projekt daje nam wystarczająco dużo czasu i zasobów, aby kontynuować rozwój najlepszej na świecie technologii rozumienia języka naturalnego. To właśnie dzięki naszym autorskim algorytmom jesteśmy w stanie skutecznie wspierać czołowe spółki z branży bankowości, ubezpieczeń, energetyki i telekomunikacji w transformacji cyfrowej.

— mówi Kamil Bargiel, założyciel i CEO SentiOne

Środki zdobyte przez SentiOne rozwiną wszystkie linie biznesowe firmy. Do tej pory sztuczna inteligencja była dostępna wyłącznie w kanałach własnych. Teraz modele AI mają być wykorzystywane do analizy wszystkich form komunikacji z klientami: zaczynając na mailach, poprzez ankiety, kwestionariusze, a na zapisach rozmów kończąc. To pozwoli na powstanie autorskiej platformy Voice of The Consumer. Ta ma pozwalać na kompleksową analizę komunikacji firmy z klientami. Obecnie wykorzystywane funkcje, jak np. Raporty AI czy Alerty Kryzysowe, dostępną są wyłącznie po polsku. Wkrótce zostaną uruchomione w języku angielskim, niemieckim i hiszpańskim. Jak informuje SentiOne, wielojęzyczny model AI pozwoli na rozwój firmy na międzynarodowych rynkach. W przygotowaniu jest też nowe środowisko do tworzenia i uczenia sztucznej inteligencji.

Źródło: informacje prasowe