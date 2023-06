Dostawcy internetu mają blokować pornografię

O szkodliwości pornografii nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Projekt ustawy złożony właśnie w Sejmie skupia się przede wszystkim na dzieciach, które według autorów nowych przepisów, mają obecnie zbyt łatwy dostęp do treści przeznaczonych tylko dla dorosłych. Trudno się z tym nie zgodzić, liczba stron internetowych z darmową pornografią jest zatrważająca, a znalezienie filmów lub zdjęć wymaga zaledwie kilku kliknięć myszką. Ustawodawca chciałby aby to na operatorach telekomunikacyjnych spoczął obowiązek blokowania dostępu do pornografii, choć co istotne tylko na wyraźne życzenie klienta, który płaci za daną usługę. Co więcej możliwość blokady treści pornograficznych ma być bezpłatną usługą, którą w dowolnym momencie będziemy mogli również odwołać, bez podania przyczyny.

Definicja treści pornograficznych przedstawiona w ustawie jest bardzo zwięzła i brzmi: wszelkie treści ukazujące rzeczywiste lub symulowane zachowania o charakterze seksualnym, w tym prezentujące różne formy kontaktów seksualnych oraz przedstawiające organy płciowe w funkcjach seksualnych. Oznacza to, że dostawcy internetu będą zobowiązani do blokowania praktycznie wszystkich stron oferujących treści dla dorosłych. Nie będzie to z pewnością łatwe pod względem technicznym, a jeśli nowe przepisy mają zacząć obowiązywać już za 2,5 miesiąca, to wydaje się, że jest to wręcz karkołomne zadanie. Można oczywiście skorzystać z gotowych rozwiązań, jak chociażby dedykowane DNSy blokujące dostęp do takich stron, ale jak wiadomo każde takie rozwiązanie można obejść i nie wiadomo jak w takim przypadku zareaguje władza.

W ustawie przewiduje się, że niedostosowanie się do wymogów nowych przepisów może kosztować operatora telekomunikacyjnego nawet 1% jego przychodów za poprzedni rok, ale nie więcej niż 1 mln złotych. Potencjalna kara jest więc całkiem spora. Z jednej strony wymusi to pewnie na operatorach szybkie wprowadzenie nowych zasad, ale z drugiej zrzuca na nich całą odpowiedzialność. Rząd nie zamierza w tej kwestii robić nic więcej, jak tylko sprawdzać, czy operatorzy wywiązują się z nałożonych przez ustawodawcę obowiązków. Tym czasem aby ograniczyć zjawisko oglądania pornografii wśród dzieci i młodzieży, potrzebna jest też odpowiednia edukacja, a tą w szkołach raczej się ostatnio ogranicza...