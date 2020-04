To najlepsza parodia PornHuba w czasie zarazy. Przyjemna, zabawna i pożyteczna

Zobacz też: Darmowy Pornhub Premium od teraz dla wszystkich. Walka z koronawirusem bez granic terytorialnych

Scrubhub: mycie dłoni na wesoło. Choć to nie jest żart, a konieczność

Scrubhub gromadzi pakiet satyrycznych filmów z myciem dłoni w roli głównej. Nazwy tamtejszych materiałów są bardzo dwuznaczne i nawiązują klimatem do tego, co spotkać można w serwisie na którym platforma się wzoruje. Ba, zostały nawet te same nazwy kategorii. A i gwiazd Pornhuba w tamtejszej bibliotece nie zabraknie. Można też spotkać gwiazdy na żywo — z różnych światów. Filmu, komedii, muzyków… którzy — jak pewnie zdążyliście się już domyślić, myją ręce przed kamerką.

Zobacz też: Koronawirus rozprzestrzenia się wszędzie. Jest już nawet… na PornHubie

Trochę żartu i trochę dobra – Scrubhub będzie też zbierało pieniądze

Poza akcentem humorystycznym, serwis Scrubhub ma jeszcze jeden cel — zbieranie pieniędzy dla dwóch organizacji: Invisible Hands oraz Frontline Foods. Pierwsza z nich oferuje robienie i dostarczanie zakupów dla ludzi należących do grupy najwyższego ryzyka, druga we współpracy z lokalnymi restauracjami oferuje posiłki lekarzom walczącym o zdrowie i życie pacjentów. Przyjemne z pożytecznym, a przy tym jeszcze okraszone odrobiną humoru.