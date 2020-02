SAP pokazuje rozwiązania do walki z fałszywymi lekami, a jest z czym walczyć

Eksperci WHO szacują, że w wyniku przyjmowania fałszywych leków 72 000 pacjentów rocznie umiera na zapalenie płuc a kolejnych 69 000 na malarię.

Walka z podrabianymi lekarstwami w Europie jest jednak dużo łatwiejsza ze względu na normy związane z oznakowaniem lekarstw (serializacja czyli matryca informacji jakie musi zawierać opakowanie lekarstwa). Mimo to 21% zgłoszeń fałszywych lekarstw pochodzi właśnie z Europy. Niechlubnym liderem jest natomiast Afryka, która ma ponad 40% zgłoszeń.

Pełna kontrola łańcucha dostaw

Sposobem na walkę z nielegalnym obrotem lekastw możem być pełna kontrola łańcucha dosatw przy pomocy takich rozwiązań jak SAP a dokładnie SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals (ubóstwiam te nazwy jakie ktoś wymyśla dla rozwiązań SAP) oraz SAP Information Collaboration Hub for Life Sciences.

Jedna z Szwajcarskich firm zastosowałą rozwiązania SAP do pełnej kontroli łańcucha dostaw lekarstw. Wdrożyli śledzenie seryjności produktów w całym łańcuchu dostaw oraz na wszystkich urządzeniach biorących udział w procesie. W ten sposób kontrolują pełny proces dostaw dla milionów opakowań jakie są przez nich produkowane.

Z rozwiązania jakie wdrożył szwajcarski Novartis korzysta do 900 członków łańcucha dostaw w tym fabryki, dostawcy usług, aptekarze i lekarze. Wszyscy mają dostęp do bazy z numerami seryjnymi lekarstw.

Oczywiście produkty SAP to nie jedyny system jaki można wykorzystać do kontroli łańcucha dostaw. SAP umie jednak dobrze dopasowywać swój rozbudowany system do konkretnych potrzeb. To jest trochę jako Lego w systemach ERP. Są to jednak trudne we wdrażaniu i bardzo kosztowne rozwiązania. Nie sądzę, aby rozwiązały one problemy na przykład w Afryce, która jest najbardziej narażona na podrabiane leki. Na szczęście nie samymi systemami walczy się z podrabianymi lekami.

Jest z czym walczy

Biznes fałszywych leków jest na tyle duży i dochodowy, że zajął się nim INTER-POL, który prowadzi operację pod nazwą “PANGEA”. Jest to międzynarodowa akcja, która ma na celu walkę ze sprzedażą wysyłkową sfałszowanych produktów leczniczych. W wyniku jej działania zamknięto ponad 3600 stron internetowych oraz zatrzymano ponad 542 tysiące paczek z lekami o wartości blisko 14 milionów dolarów.

Polacy mają w tym swój niechlubny udział

Szacuje się, że tylko w Polsce mówimy o biznesie wartym 260 milionów złotych. Nie dziwi mnie więc, że powstają u nas duże fabryki podrabianych lekarstw.

Jak czytamy biuletynie Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego:

We wrześniu 2016 roku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego wykryli nielegalną fabrykę farmaceutyków zlokalizowaną pod Bydgoszczą. Była to jedna z największych wytwórni nielegalnych i sfałszowanych leków w Europie. W wyniku jej likwidacji zabezpieczono 48 maszyn o wartości 4 mln złotych wykorzystywanych do produkcji produktów lecz- niczych, m.in. tabletkarki, wykrojniki, ampułkarki, blistrownice, powlekarki, mieszalniki. Dodatkowo organy ścigania przejęły gotowe produkty: 430 tysięcy ampułek steroidów anabolicznych oraz 100 tysięcy tabletek stosowanych w zaburzeniach potencji. Wartość wyprodukowanych pro- duktów oraz półproduktów oszacowano na ok. 17 mln zło- tych.

Nie da się też ukryć, że we wszystkich procedurach związanych ze sprzedażą fałszywych, podrabianych czy przeterminowanych lekarstw głównym kanałem dystrybucji detalicznej jest internet.

W przypadkach hurtowych fałszowane leki są natomiast wprowadzane do legalnych łańcuchów dostaw na poziomie procesu dostawy do szpitala, aptek, hurtowni itp. Dlatego tak ważne jest posiadanie odpowiednich narzędzi do monitorowania wszystkiego, co dzieje się z lekarstwami od momentu produkcji aż do sprzedaży.