Samsungu, nie rób proszę takiej krzywdy nowemu Galaxy Fold

Trudno powiedzieć, by Samsung Galaxy Fold był smartfonem idealnym. Ale też nikt tak naprawdę nie wie jak powinien wyglądać idealny składany telefon. Z jednej strony dostaliśmy świetny duży ekran, z drugiej zewnętrzny wyświetlacz stanowiący raczej protezę tego, co oferuje normalne urządzenie. Był oczywiście używalny, jednak jego niewielkie rozmiary raczej zniechęcały do używania smartfona w formie złożonej. To jednak wciąż dużo większa funkcjonalność niż mini-ekranik w innym składaku Samsunga – Galaxy Z Flip. Tu jednak jestem w stanie zrozumieć zamysł, bo jest on mocno ograniczony formą i rozmiarem telefonu.

Ale żeby pchać coś podobnego do „dużego” Folda? Nie i jeszcze raz nie

W sieci pojawiły się rendery kolejnej generacji smartfona Samsung Galaxy Fold i nie dość, że nie widać na nich jakiegoś specjalnego progresu względem pierwszego modelu, to jedna rzecz niepokoi mnie zdecydowanie bardziej. A chodzi o zewnętrzny wyświetlacz, który wygląda jak rozciągnięty pasek właśnie z Galaxy Z Flip. Czy to możliwy scenariusz? I tak, i nie. Render został wykonany na podstawie patentu projektu rozkładanego smartfona Samsunga, a sami wiecie jak jest z patentami. Gdyby to był wyciek, to co innego. Zastanawiam się nad sensem takie rozwiązanie, bowiem na tego typu długim pasku można tak naprawdę wyświetlać tylko powiadomienia, ewentualnie fragmenty treści otrzymanych wiadomości. Tylko sens przy pionowym ułożeniu jest praktycznie zerowy i naprawdę ciężko mi uwierzyć, że nowy Fold miałby dostać taki właśnie zewnętrzny wyświetlacz.