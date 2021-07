Przecieki popsuły Samsungowi niespodziankę. Oto produkty, które gigant zaprezentuje w sierpniu

Poznaliśmy już wszystkie produkty, które Samsung oficjalnie zaprezentuje na swojej sierpniowej konferencji

Zepsute niespodzianki to już właściwie standard. Nie ważne o jakiej firmie mowa — pełne listy produktów regularnie znane są przed oficjalnymi zapowiedziami, zaś wszystkie te huczne imprezy okazują się po prostu potwierdzeniem tego, co wiedzieliśmy już od dawna. I wszystko wskazuje na to, że sierpniowe Unpacked także wpadnie w ten sam schemat. Impreza która ma odbyć się 11 sierpnia 2021 roku ma według Evana Blassa ma przynieść sześć nowych produktów. Wśród nich trzy smartfony (Samsung Galaxy Z Fold 3, Samsung Galaxy Z Flip 3, Samsung Galaxy S21 FE), smartwatch w dwóch wariantach (Samsung Galaxy Watch 4 Classic oraz Samsung Galaxy Watch 4 Active) i nowe słuchawki: Samsung Galaxy Buds 2. Jeżeli śledzicie informacje dotyczące giganta, to prawdopodobnie żaden z tych sprzętów nie jest dla was żadnym zaskoczeniem. Wszystkich tych sprzętów użytkownicy się spodziewali. A sam także nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawy kolejnych generacji składanych smartfonów Samsunga. Bo chociaż to stosunkowo młoda technologia, to bardzo dynamicznie się rozwija i jestem ciekawy jakie rewolucje wprowadzi nowy Galaxy Z Flip.

Plotki o większości tych sprzętów regularnie napływają do nas od kilku tygodni — i lwia część z nich nie skrywa już przed nami zbyt wielu tajemnic. Największą niespodzianką okażą się prawdopodobnie nowe słuchawki, chociaż ze względu na charakterystykę produktu – wielkich rewolucji się tam nie spodziewam.

Z jednej strony – nie trzeba w niepewności czekać, co takiego firma pokaże za blisko miesiąc. Z drugiej strony wyczekiwanie na konferencje i niespodzianki z nią związane zawsze dają sporo frajdy. Wszystkim dogodzić się nie da, wiadomo. No ale na konferencji najwyraźniej poznamy tylko oficjalne daty premiery oraz ceny…