Trzy serie i trzy różne zastosowania tegorocznych soundbarów Samsung

Soundbary Samsung z serii Q

W ostatnich kilku tygodniach Samsung wprowadził na rynek kilka nowych modeli soundbarów. W sumie do sklepów trafia pięć nowości: Q950A, Q900A, Q800A, Q700A i Q600A. Wszystkie wyróżniają się wsparciem się technologią Dolby Atmos i DTS:X. Samsung Q950A ma być pierwszym tego typu sprzętem na świecie oferującym dźwięk przestrzenny w formacie 11.1.4. Wykorzystuje on też funkcję Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni+ zbierający dane z listwy oraz subwoofer na temat otoczenia, co pozwala na dostrojenie dźwięku do panujących warunków.

Modele Q800A, Q700A i Q600A z funkcją wielokanałowego dźwięku przestrzennego w formacie 3.1.2. Listwy te korzystają z technologii Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni analizującej najbliższe otoczenie i dostosowując do niego wydobywający się z niej dźwięk. Soundbary z serii Q to także Tryb Gry Pro optymalizujący dźwięk pod kątem gier konsolowych.

Soundbary Samsung z serii S i A

Samsung wprowadza na rynek nowe odsłony swoich designerskich soundbarów — modele S60A i S61A. Listwy stawiają jednocześnie na wygląd i funkcjonalność. Charakteryzują się one kompaktową jednoelementową konstrukcją, z której wydobywać się ma czysty dźwięk. Odpowiadać ma za to połączenie bocznych głośnikowych tubowych z technologią Acoustic Beam. Modele z serii S, podobnie jak te z serii Q oferują dodatkowo funkcję Dotknij i Odtwórz. Pozwala ona na odtworzenie muzyki z kompatybilnych smartfonów poprzez dotknięcie nim listwy.

Do sprzedaży trafiają też soundbary z serii A. To modele A650, A550 i A450. W wersji A650 znajdziecie standard Dolby Digital 5.1 i DTS Virtual:X. Soundbar tenwykorzystuje Wbudowany Głośnik Centralny z technologią wzmacniania ludzkiego głosu. W każdym z tych modeli znajduje się bezprzewodowy subwoofer dbający o odpowiednio głęboki bas.

Samsung stawia na dźwięk. Nie tylko z soundbarów, ale i z głośników telewizyjnych

Samsung nie pozwala jednak zapomnieć o wbudowanych w telewizor głośnikach — a przynajmniej nie chce, by zapomniał o nich użytkowników. Do do tej pory soundbary zastępują wbudowane głośniki, które nie zawsze spełniały oczekiwania. A co jeśli połączymy dźwięk wydobywający się z listwy oraz z tym, pochodzącym z samego telewizora? Sprawa nieco się komplikuje, bo w większości przypadków nie jest to możliwe. Do wyboru mamy albo dźwięk z telewizora albo z listwy. To zmieniło się w zeszłym roku, dzięki funkcji Q-Symphony w telewizorach Samsung QLED i kompatybilnych soundbarach z serii Q. Q-Symphony pozwala na wzmocnienie efektów przestrzennych poprzez synchronizację dźwięku z głośników telewizora i listwy. Opisywany w zeszłym roku model Q70T był najtańszą listwą z oferty firmy wspierającą to rozwiązanie.

Przy okazji warto wspomnieć, że i same głośniki telewizyjne zyskują na jakości i nie muszą brzmieć jak stłumione pobrzękiwania wydobywające się z puszki. Świadczyć może o tym np. wbudowany system głośników (6.2.2) w nowych telewizorach Samsung QLED (model QN900A). Oprócz wspomnianych wyżej funkcji dźwięku dopasowanego do przestrzeni oraz aktywnego wzmacniacza głosu włączającego się automatycznie po wykryciu zagłuszających dźwięków, głośniki w nowym telewizorze mogą dostarczać dodatkowych wrażeń słuchowych. To funkcja Dźwięk Podążający za Obiektem Pro. Według zapewnień producenta, sprawia ona, że widz usłyszy jak każde dźwięki precyzyjnie podążają za obiektem znajdującym się na ekranie. A to ma przełożyć się na jeszcze większy realizm.