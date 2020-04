Samsung porzuca LCD na rzecz QD-LED

Jak podaje Reuters powołując się na rzecznika prasowego koreańskiego koncernu, do końca roku zamknięte zostaną dwie ostatnie linie produkujące ekrany LCD w Korei Południowej oraz Chinach. Tym samym Samsung przestanie produkować najtańsze ekrany LCD, które stosuje między innymi w swoich telewizorach. Nie jest to jednak wielkie zaskoczenie, produkcja wyświetlaczy LCD od dłuższego czasu jest coraz mniej opłacalna z racji silnej konkurencji ze strony chińskich firm. Zamiast z nimi walczyć, pewnie zacznie korzystać z ich usług i w swoich najtańszych telewizorach będzie montował matryce kupione w Chinach i na Tajwanie.

Koreańczycy zamierzają się natomiast skupić na rozwijaniu technologii kropek kwantowych i ekranów QD-LED. Obecne ekrany QLED, to nadal w gruncie rzeczy matryce LCD, ale generujące kolory na nieco innej zasadzie, co daje ostatecznie lepsze efekty. Niestety produkcja przy wykorzystaniu kropek kwantowych jest wyraźnie droższa, dlatego tego typu wyświetlacze trafiają do droższych serii telewizorów. W tym segmencie Samsung również nie ma lekko, bo musi mierzyć się z konkurencją ze strony LG i ich telewizorów OLED, które zapewniają świetne parametry obrazu dzięki wykorzystaniu miniaturowych, organicznych LED.

Ekrany QD-LED mogą być świetną odpowiedzią na OLED, bo mają oferować podobną zasadę działania (każdy piksel ma własne źródło światła), a przy tym powinny być bardziej trwałe niż diody organiczne i odporne na wypalenia. Prace nad tą technologią cały czas jednak trwają i nie jest ona jeszcze gotowa na swój rynkowy debiut. Pierwsze tego typu telewizory powinny zadebiutować w przyszłym roku, ale też pewnie nie będą należeć do tanich.

Fabryka wyświetlaczy LCD w Korei Południowej prawdopodobnie przestawi się na produkcję ekranów QLED, natomiast chiński zakład prawdopodobnie zostanie sprzedany jednej z lokalnych firm, które nadal sporo inwestują w starszą technologię.