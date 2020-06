Nie znam osoby, która lubiłaby oglądać reklamy. Ba, Polska od lat jest królestwem Adblocka i nic nie zapowiada, by sytuacja ta miała ulec zmianie. Osobiście jestem w stanie tolerować reklamy (nienachalne oczywiście) w miejscach, w których dostęp jest za darmo (np. na portalach). To trochę jak mikrotransakcje w darmowych grach online – twórcy po prostu muszą z czegoś czerpać przychód i jeżeli nie zaburza to rozgrywki (bądź czytania), to jest „OK”. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy za dany produkt zapłaciliśmy, a i tak musimy oglądać wspomniane reklamy – na to mojej zgody nie ma i nigdy nie będzie. Niestety – producenci zdają się być głusi na to, co podoba się a co nie podoba użytkownikom ich sprzętów. W ten sposób reklamy pojawiły się m.in. w interfejsie MIUI, Android TV czy Microsoft Windows. Co gorsza, teraz pojawiają się także w telefonach marki Samsung.

Samsung testuje możliwość wyświetlania reklam w swoich smartfonach

Jak wynika z wpisów użytkowników koreańskiego forum Samsunga, firma w tamtym regionie testuje już reklamy w swoim interfejsie OneUI. Na początku część użytkowników znalazła je w aplikacji pogodowej.

Niestety, z tego co widać reklamy nie tylko są bardzo duże (przez co też inwazyjne) ale też wyświetlają się w bardzo niewygodnych miejscach. Chcecie rozwinąć menu kontekstowe w lewym górnym rogu? Jeden misclick i oto oglądacie pełnowymiarową reklamę nowej Toyoty. To niestety nie jest jeszcze koniec możliwości Samsunga. Jeden z użytkowników zgłosił, że na jego ekranie blokady pojawiła się reklama wraz z timerem. Musiało upłynąć 15 sekund zanim mógł odblokować urządzenie.

Mam szczerą nadzieję, że to jest nieśmieszny żart któregoś z użytkowników. Zablokowanie użytkownikowi możliwości skorzystania z urządzenia zanim nie obejrzy reklamy jest po prostu ciosem poniżej pasa. Pierwsze, co mi przyszło do głowy po zobaczeniu tego to sytuacje „podbramkowe” kiedy trzeba z telefonu zadzwonić np. na straż pożarną czy po karetkę. I co, w takiej sytuacji nie zadzwonisz od razu bo ważniejsze są reklamy burgerów?

Czy Samsungi będą dzięki temu tańsze? Nawet jeżeli – nie chcę tego.

W odpowiedzi na post jednego z użytkowników Samsung przyznał, że reklamy w OneUI to po prostu kolejny sposób na monetyzację i pozyskanie środków dla firmy. Nie pasuje mi to, że Samsung otwarcie twierdzi, że chce polepszyć satysfakcję użytkowania ich usług, podczas gdy sam tę satysfakcję wyrzuca przez okno, umieszczając tam reklamy.

Kiedy rozmawiałem tym temacie z kolegami z redakcji, od razu pojawiła się sugestia, że być może dzięki temu telefony (szczególnie te z niższego segmentu) mogą stać się tańsze. Nie widzę tego. Po pierwsze, wyraźnie można zauważyć, że reklamy dotyczą tu także modelu z czytnikiem linii papilarnych zatopionym w wyświetlaczu, co na razie zarezerwowane jest dla droższych Samsungów. Te z kolei muszą mieć wysoką cenę, bo jak wiadomo, nic nie czyni telefonu modelem premium tak, jak 1000 dol. na metce. Po drugie, nawet jeżeli dzięki reklamom telefony miałby stać się tańsze, to w mojej opinii nie będzie to obniżka tak duża, by uzasadnić kompletny brak wygody korzystania z takiego urządzenia. Dlatego jeżeli ten pomysł przejdzie i rozprzestrzeni się na cały świat, to po prostu poszukam mojego kolejnego smartfona u innego producenta.

Źródło: Pocketnow