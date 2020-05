W topowych modelach (Q950T, Q800T, Q95T, Q90T i Q80T) zwrócono też mocno uwagę na poprawę wrażeń dźwiękowych. Technologia Dźwięku Podążającego za Obiektem (OTS) sprawi, że dźwięk będzie bardziej przestrzenny. System odpowiednio rozmieszczonych głośników pozwoli śledzić ruch motorówki na ekranie nie tylko wzrokiem – po prostu usłyszymy to, jak się przemieszcza. Z kolei Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) dostępny również w modelu Q70T to funkcja, która monitoruje natężenie hałasu w naszym otoczeniu i jeśli ktoś np. w kuchni zacznie korzystać z blendera, to telewizor automatycznie zwiększy głośność. Samsung stworzył też technologię Q-Symphony, unikatowy system nagłośnienia, który współpracuje z dedykowanymi soundbarami z serii Q. Po podłączeniu soundbara górne i boczne głośniki telewizora wykorzystywane są tu jako dodatkowy kanał audio.

Jeszcze bardziej Smart i jeszcze bardziej do gier

Telewizory QLED korzystają z systemu Tizen, który zapewnia dostęp nie tylko do podstawowych aplikacji jak Netflix, HBO GO, Rakuten czy Cineman, ale w tym roku również np. Apple Music. Jest też kilka nowych funkcji takich jak Adaptacja Obrazu. Teraz pora dnia i oświetlenie nie mają znaczenia. Telewizor cały czas reaguje na panujące dookoła warunki i automatycznie reguluje jasność. Natomiast dzięki funkcji MultiView można podzielić ekran telewizora na dwie części i podczas oglądania filmu jednocześnie korzystać ze smartfona. Do wyboru jest wiele różnych opcji układu tych dwóch okien. Z kolei funkcja Wizualizacji muzyki zaproponuje efekty wizualne dobrane do nastroju i rodzaju muzyki odtwarzanej ze smartfona połączonego z telewizorem poprzez Bluetooth.

Samsung nie zapomniał też o graczach. Oprócz znanych już rozwiązań, takich jak Automatyczny Tryb Gra, niski Input lag czy system poprawy płynności i ostrości obrazu Game Motion Plus, pojawiło się kilka nowości. I tak na przykład funkcja Real Game Enhancer+ w połączeniu z Dynamicznym Korektorem Czerni zadba o więcej detali w ciemnych scenach, a funkcja Game Multi-View, dzięki której korzystając z podpowiedzi jeszcze szybciej można będzie pokonać przeszkody w rozgrywce. W praktyce na ekranie telewizora pojawi się dodatkowe okno, gdzie obejrzymy na przykład film instruktażowy z YouTube. To świetne rozwiązanie dla graczy, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności.

Pierwsze modele nowych telewizorów już pojawiają się w sklepach. Za flagowy model QLED Q95T w rozmiarze 65 cali trzeba zapłacić około 10 999 PLN, za model Q90T z wersji 55 cali trzeba zapłacić 7 499 PLN, Q80T w tym samym rozmiarze to wydatek rzędu 5 499 PLN.