Samsung Q950T – czy potrzebujesz czegoś więcej?

Tekst powstał przy współpracy z firmą Samsung.

Bezgraniczny ekran robi ogromne wrażenie

W tym roku Samsung wypuścił na rynek już swoją trzecią generację telewizorów QLED 8K i ponownie dokonał kilku zmian, które jeszcze bardziej poprawiają komfort i przyjemność korzystania z tych ekranów. Flagowy model z serii Q950T to małe dzieło sztuki z minimalistycznymi, praktycznie niewidocznymi ramkami. Stosunek powierzchni ekranu do całej powierzchni telewizora to 99%, wynik rekordowy i w tej chwili nieosiągalny dla żadnej innej marki.

Cienkie ramki to jednak nie wszystko, jeśli nie zapewnimy im odpowiedniej obudowy, a i na tym polu też poczyniono spore postępy. Dzięki technologii światłowodowej, wszystkie porty i zasilanie zostały przeniesione na dodatkowy moduł, który z telewizorem łączy tylko pojedynczy, bardzo cienki przewód. Pozwoliło to na stworzenie bardzo smukłego telewizora (zaledwie 15 mm grubości!), bez żadnych wypukłości, który dodatkowo można powiesić niemal płasko na ścianie dzięki specjalnie przygotowanemu uchwytowi. Telewizor QLED Q950T wprost wnika w otoczenie, oferując immersję obrazu na niespotykanym dotąd poziomie.

Przeniesienie wszystkich portów na moduł dodatkowy znacznie upraszcza też podłączenie dodatkowych akcesoriów, sieci LAN czy źródeł obrazu. Wszyscy, którzy mieli okazję wpinać np. pendrive do portu USB w telewizorze zawieszonym na ścianie będą w stanie docenić łatwość podłączenia jaką daje dodatkowa “skrzyneczka”, którą można schować gdziekolwiek chcemy. Żałuję, że nie jest to bardziej popularne rozwiązanie, bo daje niesamowitą wygodę i elastyczność.

Rozdzielczość 8K to nie wszystko, ważny jest też procesor

Nie ma się co oszukiwać, materiałów wideo w rozdzielczości 8K na dzień dzisiejszy praktycznie nie ma. Samsung QLED Q950T to telewizor przyszłościowy, który przez wiele kolejnych lat pozwoli wam się cieszyć najwyższą jakością obrazu. Nie oznacza to jednak, że nie mamy żadnych korzyści z rozdzielczości 8K już teraz. Najnowszy procesor obrazu Quantum 8K to efekt wielu lat pracy inżynierów Samsunga, którzy opracowali specjalne algorytmy inteligentnego skalowania obrazu. Korzystając z najnowszych rozwiązań uczenia maszynowego i głębokiego (machine learning i deep learning), stworzyli rozwiązanie analizujące wiele aspektów wyświetlanego obrazu (linie, światło, kolor), które w inteligentny sposób podnosi rozdzielczość, a tym samy również jakość wyświetlanego materiału. Dzięki temu nawet oglądając filmy 4K, widz będzie miał wrażenie, że obraz jest bardziej szczegółowy.

Inteligentne skalowanie i Sztuczna Inteligencja są o tyle istotne, że im wyższa przekątna telewizora, tym obraz powinien mieć wyższą rozdzielczość aby użytkownik nie miał wrażenia, że patrzy na materiał niskiej jakości. Co więcej Procesor Quantum 8K sprawdza się doskonale nie tylko poprawiając obraz 4K, ale również materiały w niższej rozdzielczości, które oglądamy np. za pośrednictwem telewizji naziemnej. Jako uzupełnienie warto wspomnieć też o funkcji adaptacji obrazu, która dopasowuje natężenie podświetlenia i kolorów do aktualnie panujących warunków. Telewizor sam wykryje, czy mamy słoneczny dzień, pochmurny czy może już późny wieczór i tak dostosuje parametry obrazu, aby zapewnić jak największy komfort dla użytkownika.

Samsung QLED Q950T wspiera też oczywiście technologię HDR zapewniając bardzo wysoką jasność w scenach, które tego wymagają i dając wrażenie jeszcze wyższego kontrastu. Poza tym mamy tutaj 100% natężenie kolorów, które sprawia, że barwy są idealnie nasycone niezależnie od sceny, a ze szczególnym uwzględnieniem materiałów, które najwięcej na tym zyskują. Mowa chociażby o filmach przyrodniczych/dokumentalnych, które mają pokazać nam piękno naszej planety. Bezgraniczny ekran w telewizorze Q950T i rozdzielczość 8K pozwalają nam się poczuć tak jakbyśmy byli w miejscu, które oglądamy.

Najpopularniejsze Smart TV na rynku

Zastosowany procesor ma też ogromny wpływ na to jak działa system Smart TV w telewizorze, a w modelu Q950T jest to oczywiście najmocniejszy dostępny układ, który idealnie współpracuje z systemem Tizen. W Polsce w tym roku aż 95% telewizorów, które sprzedał Samsung było wyposażone w system Smart TV, który daje dostęp do wielu aplikacji, w tym najpopularniejszych w Polsce i na świecie serwisów VOD. Ich bezbłędne i szybkie działanie to podstawa jeśli chodzi o przyjemność korzystania z telewizora.

Zaryzykowałbym nawet stwierdzenie, że z serwisów VOD, YouTube’a czy możliwości oglądania własnych filmów np. bezpośrednio streamowanych ze smartfona korzystamy dzisiaj częściej niż z tradycyjnej telewizji. Nikt nie chce czekać aż w ramówce pojawi się jego ulubiony serial, gdy może włączyć go w dowolnej chwili, zatrzymać w dowolnym momencie i wrócić do oglądania w późniejszym czasie. Taka wolność i elastyczność jest również udziałem potencjalnych nabywców telewizorów z serii Q950T.

Dużą zaletą Tizena i dołączonego do telewizora pilota jest też obsługa wielu zewnętrznych dekoderów przy jego pomocy. Dzięki temu jeden pilot może posłużyć nam nie tylko do operacji na telewizorze, ale również do przełączania kanałów bezpośrednio na dekoderze satelitarnym/kablowym czy regulacji głośności. Konfiguracja jest bajecznie prosta, a Tizen posiada rozbudowaną bazę obsługiwanych urządzeń, która ciągle jest aktualizowana.

Automatyczny Tryb Gry sposobem na input lag

Gracze docenią też pewnie automatyczny tryb przystosowany do gier, który ma za zadanie przede wszystkim zmniejszyć opóźnienia w wyświetlanym obrazie. To jednak nie jego jedyna zaleta. Tryb Gra aktywowany jest automatycznie gdy telewizor wykryje, że do portu HDMI podłączono konsolę lub komputer. W tym trybie wyłączone są wszelkie wspomagacze płynności obrazu, a dzięki wsparciu dla technologii FreeSync, obraz jest bardziej płynny i w pełni oddaje ruch, który możemy zaobserwować przy wyświetlaniu 60 czy nawet 120 klatek na sekundę.

Dynamiczny Korektor Czerni, sprawi, że w czasie gry bardziej dokładnie dostrzeżemy wirtualnych przeciwników oraz obiekty w ciemności. Tu także wykorzystywany jest Procesor Quantum 8K, który umożliwia poprawienie jakości obrazu w czasie rzeczywistym, poprzez analizę ciemnych scen i wykrywanie obiektów znajdujących się w zaciemnionych miejscach.

Przydatny może być też tryb Game MultiView, który pozwala np. na wyświetlanie małego okienka z odtwarzaczem YouTube z poradnikiem jak przejść daną misję w grze.

Firma Samsung przygotowała swoje najnowsze telewizory QLED i Crystal UHD do współpracy z nowymi konsolami, których premiera jest przewidywana jest jesienią. Wspierają one standard HDMI 2.1 dzięki czemu gra zyska między innymi większą płynność. Dzięki temu gracze mogą skupić się na przyjemności z grania i odnosić jeszcze lepsze wyniki np. w grach typu multiplayer.

Dźwięk przestrzenny z telewizora, tak to możliwe z Samsung Q950T

Na sam koniec warto jeszcze wspomnieć o dźwięku, bo przecież sam obraz to tylko połowa sukcesu w przypadku filmów czy seriali. W serii Q950T nie można pod tym względem narzekać, bo mamy tutaj wbudowany system głośników 4.2.2 o mocy aż 70 W, który dzięki umiejscowieniu ich z tyłu oraz na brzegach ekranu (perforowana osłona na zdjęciu poniżej) daje znacznie lepsze efekty niż w standardowych telewizorach. Dźwięk jest bardzo szczegółowy, niskie tony podkreślone, a dedykowany kanał centralny sprawia, że usłyszycie każdy dialog.

To jednak tylko początek zabawy, bo Q950T obsługuje technologię Q-Symphony, która pozwala na współpracę telewizora z soundbarami serii Q950T i Q800T tworząc kompletny, wielokanałowy system dźwiękowy, który doskonale się uzupełnia i zapewnia najwyższą jakość dźwięku, łącznie ze wsparciem takich standardów jak Dolby Atmos.

Telewizor Samsung QLED Q950T to modele kompletne, najwyższa jakość technologii QLED w najładniejszym opakowaniu.