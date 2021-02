Jak to możliwe że Samsung jednocześnie może być pierwszy i czwarty na polskim rynku?

Sama dominacja Xiaomi nie dziwi, jednak dalej robi się już mocno nietypowo. Przede wszystkim, Apple na drugim miejscu jest sporym zaskoczeniem. Jeszcze większym jest to, że Samsung znalazł się… za Huawei’em. Tak, za tym Huaweiem, który od roku nie ma już usług Google. Oczywiście, absolutnie nie podważam tutaj wyników Canalys – jeżeli tak im wyszło, to zapewne tak jest. Powstaje pytanie – dlaczego i jak takie wyliczenia mają się do rzeczywistej sytuacji na rynku.

Samsung mówi: „jesteśmy liderem”.

Zanim zacząłem pisać, zdecydowałem się skontaktować z Samsungiem, aby uzyskać od nich komentarz w tej sprawie. Przez powyższe wyliczenia są oni bowiem najbardziej „poszkodowani”, więc uznałem, że ich głos może mieć kluczowe znaczenie przy interpretacji tych wyników. Oto odpowiedź, którą otrzymałem:

Standardem mierzenia udziału rynkowego marek przez niezależne instytuty badawcze jest raportowanie faktycznej sprzedaży do konsumentów. I według takich analiz pozostajemy numerem 1 w Polsce. Alternatywne opracowania bazują na liczbie urządzeń dostarczonych do dystrybutorów. Ilość urządzeń leżących w magazynie w żaden sposób nie obrazuje pozycji rynkowej marek

– Olaf Krynicki, rzecznik Samsung

Moim zdaniem, trudno się z tą opinią nie zgodzić. Wyniki sell-in często bowiem różnią się się od sell-out. Jeżeli Samsung ma dostęp do dokładniejszych danych (GfK Polonia), to nie ma powodu, aby kłamał, bo takie kłamstwo może zostać bardzo szybko wykryte i zweryfikowane. Pozostaje jednak jeden problem.

Kto w końcu jest na pierwszym miejscu?

Bycie „liderem rynku” to dla mnie trochę jak order z ziemniaka. Bardzo często można tak poprzestawiać cyferki, żeby wyszło jak najlepiej dla liczącego, w związku z czym tytuł ten najczęściej firmy przyznają sobie de facto same. Nie da się jednak ukryć, żę słowo „lider” działa na wyobraźnie i informacja o tym, że Samsung spadł na czwarte miejsce nie działa na wizerunek marki zbyt korzystnie. Oczywiście, jak już mówiłem, to jest sell-in, na który może złożyć się kilka czynników – cykl wydawniczy (brak dużych premier Samsunga w Q4), korygowanie liczby wysłanych smartfonów o przewidywania dotyczące sprzedaży czy też wcześniejsze „zapasy” sprzętu na półkach czy w magazynach. Wystarczy bowiem spojrzeć na to, jak wyglądało to samo badanie dla Q3, Q2 i Q1 zeszłego roku, gdzie wzrosty i spadki korespondują z dużymi premierami mającymi w danym czasie miejsce.