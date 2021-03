Samsung wyjaśnił konkurencję. Jest pierwszy w Polsce i kropka

Wiele osób pod tą grafiką na Twitterze komentowało, że „Samsung w końcu na swoim miejscu” i „należało im się”. Tymczasem, pomimo, że zapewne Canalys przyłożyło się do tego, by te dane były jak najbliższe prawdy, to w dalszym ciągu są to estymacje, a poza tym – dotyczą one tego, ile urządzeń zostało wysłane do punktów sprzedaży (sklepów, operatorów etc.) a nie ile trafiło w ręce klientów. Dane o rzeczywistej sprzedaży zbiera i przetwarza instytut Gfk Polonia i z racji na to, że dostęp do nich jest bardzo drogi, są to pilnie strzeżone informacje. Samsung jednak chyba poczuł się w obowiązku wyjaśnić całe zamieszanie, ponieważ udostępnił na Twitterze informacje o rzeczywistej sprzedaży, pochodzące właśnie od Gfk.

(1/4) Jak pokazują wyniki monitoringu GfK Sales Tracking, który rejestruje zakupy konsumentów na polskim rynku, w 2020 roku Samsung odpowiadał za sprzedaż niemal 1/3 ( 31,7%) wszystkich smartfonów. pic.twitter.com/ByfLACvXnd — Samsung Polska (@SamsungPolska) March 23, 2021

Według tych danych w całym 2020 roku Samsung odpowiadał za prawie jedną trzecią (31,7 proc.) sprzedaży smartfonów w naszym kraju. a w lutym tego roku sprzedaż podskoczyła do 39,3 proc, prawdopodobnie ze względu na premierę flagowców – Galaxy S21, S21+ i S21 Ultra. Jeżeli chodzi o udział wartościowy to w lutym 2021 wynosił on 34 proc.

Jak te dane mają się do sprzedaży innych marek?

Obecnie nie ma potwierdzonych informacji odnośnie tego, jak wygląda sprzedaż innych marek – jak mówiłem, badania Gfk nie są ogólnodostępne. Jednak nie ma szans, by z takim wynikiem Samsung nie był na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o sprzedaż w zeszłym roku. Potwierdza to chociażby wypowiedź rzecznika Samsunga sprzed miesiąca.

Standardem mierzenia udziału rynkowego marek przez niezależne instytuty badawcze jest raportowanie faktycznej sprzedaży do konsumentów. I według takich analiz pozostajemy numerem 1 w Polsce. Alternatywne opracowania bazują na liczbie urządzeń dostarczonych do dystrybutorów. Ilość urządzeń leżących w magazynie w żaden sposób nie obrazuje pozycji rynkowej marek

– Olaf Krynicki, rzecznik Samsung

Podsumowując – nie da się zaprzeczyć, że największy dziś konkurent Samsunga, czyli Xiaomi, się rozwija i na pewno trzeba się z nim liczyć. Jednak to, ile sprzętów trafiło do magazynów to zmienna w dużej mierze zależna od producenta, a nie rzeczywistej od popularności jego urządzeń. Widać to bardzo wyraźnie w zestawieniu powyższych danych. Xiaomi wypycha więcej urządzeń do sprzedaży, ale to Samsung sprzedaje więcej smartfonów. Taka sytuacja oczywiście nie musi trwać wiecznie, ale póki co – koronę dzierży koreańska firma.