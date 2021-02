Samsung liderem w zabijaniu.. aplikacji w tle. Wszystko przez One UI 3.0

Jeżeli śledzicie nowości na rynku smartfonów, zapewne wiecie, że nowo wychodzące flagowce mają nie 4 i nie 6, ale 8, 12 czy nawet 16 GB pamięci RAM. W teorii więc powinniśmy móc w takich smartfonach trzymać praktycznie wszystkie nasze programy w pamięci operacyjnej przez cały czas, co z kolei pozwalałoby nam na bardzo szybkie uruchomienie dowolnej aplikacji. W teorii tak właśnie powinno być, ale w praktyce różni producenci stosują różne sztuczki do tego, by trzymać liczbę programów załadowanych do RAMu w jakichkolwiek ryzach. Niektórzy producenci robią to bardziej agresywnie niż inni. Samsung ze swoim OneUI 3.0 niedawno wysunął się pod tym względem na pierwsze miejsce.

Samsung liderem jeżeli chodzi o wyrzucanie aplikacji z pamięci RAM

Samsung zbiera w większości pozytywne recenzje za swoje OneUI 3.0 i słusznie, ponieważ jest to bardzo ładna i użyteczna nakładka na Androida. Jest z nią jednak pewien problem. Jak donosi portal DontKillMyApp.com, po aktualizacji do najnowszej wersji, Samsung agresywniej niż zwykle zaczął wyrzucać programy z pamięci RAM, co sprawiło, że w zestawieniu z innymi producentami zajął pozycje lidera. Drugie miejsce w rankingu zajmuje OnePlus, a trzecie – Huawei. W przypadku Samsunga jednak optymalizacja jest na tyle agresywna, że część aplikacji których zadaniem jest właśnie działanie w tle (jak np. te związane ze zdrowiem) ma problemy z poprawnym funkcjonowaniem.