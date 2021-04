Samsung ostrzega – problemy z dostępnością podzespołów odbiją się również na rynku telewizorów

Dotychczas problemy z dostępnością chipów rozpatrywaliśmy przede wszystkim w kontekście rynku PC i konsol. Karty graficzne NVIDIA osiągają jakieś chore ceny, co oczywiście mocno odbiło się również na rynku wtórnym. Dostępność PlayStation 5 cały czas nie jest normalna, do tego dochodzą jeszcze dziwne, niezbyt opłacalne zestawy z grami oferowane przez sklepy. Niestety problemy z dostępnością podzespołów wpłyną również na takie branże, jak pojazdy, AGD, w tym również telewizory. Teraz nawet bazowe modele mają systemy typu SmartTV, wiec niby dlaczego problemy z chipami miałyby je ominąć?

Podczas rozmowy z koreańskimi dziennikarzami, szef działy wyświetlaczy Samsung Electronics – Han Jong-hee, ostrzegł, że cała branża elektroniki boryka się z poważnym niedoborem dostaw i jeśli będą się one utrzymywać to istnieje możliwość, że uniemożliwi to produkcję telewizorów. Oczywiście Samsung zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec, ale podejrzewam, że bardzo dużo rzeczy nie zależy od koreańskiej firmy i na wiele aspektów nie mają najmniejszego wpływu.

Podobno Han Jong-hee spotkał się niedawno z tajwańskimi producentami chipów (MediaTek i Novatek), którzy produkują układy scalone do telewizorów Samsunga. Wygląda na to, że na razie dostawy firmy są bezpieczne i w tym roku nic nie powinno się zmienić. Jednocześnie zapewniono, że mimo problemu z dostawami, produkcja 146-calowego telwizora Micro LED Samsunga ma się dobrze, a linia produkcyjna zostanie rozszerzona po premierze wersji 110-calowej. Sprzęt będzie można kupić również w rozmiarach 70 i 80 cali.

Pozostaje trzymać kciuki, by problemy z dostawami zniknęły jak najszybciej, zanim jeszcze sprzedadzą się wyprodukowane już telewizory. Albo po prostu pospieszyć się z zakupem – lub wstrzymać kiedy sytuacja zrobić się nieciekawa, a w sklepach zacznie brakować urządzeń.

źródło