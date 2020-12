Dla jasności, informacje o nowościach mamy z testów wersji beta dostępnej w Korei od blisko miesiąca. One UI 3.0 Obecnie ograniczona jest do modeli S20 oraz Note 20. Jednak zgodnie z zapowiedziami wersja finalna będzie dostarczona również na inne urządzenia.

Co nowego w One UI 3.0?

Nowa wersja to coś więcej niż kosmetyka (choć tej nam nie zabraknie), to również spore zmiany funkcjonalne. Lista zmian jest naprawdę długa, dlatego postaram się skupić na najciekawszych nowościach.

Ułatwione zostanie dodawanie widgetów na ekran główny. Wystarczy, że przytrzymamy ikonkę aplikacji, która nas interesuje, a w zamian dostaniemy opcję szybkiego dodania widgetu (o ile takowy posiada).

Pliki multimedialne i nasze konwersacje otrzymają osobną sekcję w centrum notyfikacji. To w sumie sensowne, żeby nie mieszać powiadomień z komunikatorów z innymi aplikacjami.

Samsung DeX również dostanie coś nowego. Jeśli nie korzystasz z tej opcji, to musisz wiedzieć, że funkcja touchpada bywa lekko uboga. Dlatego bardzo pozytywną zmianą jest dodanie nowych gestów typu _multitouch_. Będzie można teraz swobodnie manipulować rozmiarem tego, co widzimy na ekranie.

Mocno rozbudowana zostanie przeglądarka Samsunga, która zasadniczo jest dobrym produktem. Zyskamy większą kontrolę nad zakładkami, obsługa nawigacji i zarządzania tym gdzie i jak możemy się cofnąć podczas przeglądania stron www.

W końcu dodane zostanie coś, co powinno być od pierwszej wersji, czyli funkcja „kosza” w aplikacji wiadomości. Pytanie brzmi, dlaczego tak późno?!

Usprawniony zostanie również aparat. Automatyczna ekspozycja i funkcja _auto focus_ zostały podrasowane, aby lepiej spełniały swoje obowiązki. No i tu ciekawostka dla fanów fotografii. Poprawiono stabilizację obrazu przy robieniu zdjęć księżyca w dużym przybliżeniu.

Dla spokoju sumienia powiem, że Bixby również otrzymało szereg poprawek, ale bądźmy szczerzy…mało kogo to interesuje.

Kiedy kto i co?

No i teraz pytanie, kiedy to dostaniemy? W tym roku One UI 3.0 zostanie wysyłane tylko do właścicieli modeli S20, S20+ i S20 Ultra.

W styczniu 2021 będą to: Note 20, Note 20 Ultra, Z Fold 2, Z Flip, Note 10, Note 10+, S10, S10+, S10 Lite.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez Samsunga cały _roll out_ potrwa aż do września 21 i dotknie naprawdę dużej ilości modeli, wliczając w to budżetówki.

Lubisz One UI? Czekasz na zmiany?

p.s. Jeśli jesteście zainteresowani pełnymi testami nowej nakładki zapraszam do obejrzenia poniższego filmu od Android Central