W teorii można pracować na dwóch oknach w rozdzielczości QHD i wydaje się to być wygodnym rozwiązaniem. Jest wiele przypadków w których ma to naprawdę dużo sensu. Jednak w praktyce po godzinie bolała mnie szyja ponieważ nie patrzyłem komfortowo w punkt centralny (jak podczas grania) tylko ciągle ruszałem głową i rozglądałem się na boki. W rzeczywistości dwa monitory w konfiguracji centralny + pomocniczy spisują się dużo lepiej, a i kosztują trzy razy mniej.

Do tego dochodzi ciągła walka z odpowiednim ustawieniem okiem oraz wypracowanie sobie nowych nawyków. Takich wad i problemów codziennej pracy „biurowej” mogę wymienić sporo, ale nie o to tutaj chodzi. To nie monitor do tego, jednak uznałem, że warto zaznaczyć tę kwestię. Jeśli ktoś z was myśli o jego zakupie to lepiej wiedzieć o takim detalu zanim wyłoży się 6500 zł.

Samsung Odyssey G9: Podsumowanie

Nigdy nie kupię tego monitora, ale to nie oznacza, że jest on zły. W moim przypadku i do mojego zastosowania jest po prostu za duży i niewygodny. Wolałbym jego mniejszego brata G5, który już bardziej przypomina cywilny monitor. No i ta cena…6500zł. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to fantastyczny kawałek technologii. Samsung stworzył coś wybitnego i moment pożegnania z G9 był dla mnie bardzo smutny.

Samsung Odyssey G9 to doskonały monitor dla gamera z krwi i kości. Myślę, że spokojnie można stwierdzić, że nikt się na nim nie zawiedzie.

Wady

ogromne gabaryty wymagają sporej przestrzeni

mało wygodny do codziennego funkcjonowania poza grami

nie wspominałem o tym w recenzji, ale muszę nadmienić, że czasami monitor się zacinał przy uruchmianiu komputera i musiałem go restartować. Być może kwestia sterowników, ciężko powiedzieć

jeśli streamujecie czy nagrywacie materiały wideo z karty miejcie na uwadze, że wasz obraz ma ratio 32:9 i dziwnie to wygląda bez przeróbki

Zalety