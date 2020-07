Samsung Odyssey G9 jest już u mnie! Czy zakocham się w tym sprzęcie? Czas pokaże.

Powiedzieć, że ten monitor rzuca się w oczy to jak nic nie powiedzieć. Już sam widok kuriera wyciągający to monstrum z furgonetki dało mi do myślenia. “Dawid, w co ty się wpakowałeś?”. Poznajcie Samsung Odyssey G9.

Monitor ma ponad metr szerokości i wadze blisk 17kg. Jego gabaryty, rozmach i sam design robią piorunujące wrażenie. Nie da się go pomylić z niczym innym i nie mogę się doczekać kiedy wezmę go w obroty. W najbliższych dniach to cacko stanie się moim podstawowym narzędziem pracy i rozrywki. Czy da radę sprostać wszystkim zadaniom? To się okaże.

Wyjątkowy w każdym stopniu

Samsung Odyssey G9 jest wyjątkowy od początku do końca. 16.7kg i 49” technologii na najwyższym poziomie, już sam proces jego złożenia jest inny niż przeciętny. 15 punktów, podpinanie kabli i montaż wszystkich elementów jeszcze PRZED wyjęciem całości z pudła. Do jego bezpiecznego umiejscowienia potrzeba dwóch osób.

Jakość wykonania? Na najwyższym poziomie. W sumie czy możemy spodziewać się czegoś innego po sprzęcie za blisko 6500zł? Każdy element idealnie spasowany, na swoim miejscu. Czy może się nie podobać? Oczywiście, że tak! Samsung Odyssey G9 jest na tyle charakterystyczny, że możesz go albo od razu znienawidzić za design albo pokochać. Ciężko podejść do niego neutralnie

Jest wyjątkowy z jeszcze jednego powodu. To pierwszy monitor, który wymagał ode mnie blisko 20 minut, aby go złożyć. Z kolei żeby wyjąć go bezpiecznie z pudła dwie osoby to absolutne minimum! Tu nie ma żartów.