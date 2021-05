Drogie, ale naszpikowane nowymi technologami. Telewizory Samsung Neo QLED 8K już w Polsce

Samsung Neo QLED QN900A i QN800A to dwa nowe modele telewizorów koreańskiego producenta, które trafiają właśnie do sprzedaży. Dostępne w kilku rozmiarach urządzenia charakteryzują się ekranami QLED z podświetleniem Quantum Mini LED, wysoką rozdzielczością 8K (7680 x 4320 pikseli), procesorem AI Neo Quantum 8K i wsparciem ze strony sztucznej inteligencji mającej poprawić jakość wyświetlanego na telewizorze obrazu. Do tego Neo Quantum HDR 4000 w modelach QN900A (za wyjątkiem 65-calowego oferującego HDR 3000) i Neo Quantum HDR 2000 w modelach QN800A, szerokie kąty widzenia oraz znana z wcześniejszych odsłon telewizorów QLED, powłoka antyrefleksyjna.

Samsung Neo QLED QN900A i QN800A. Specyfikacja techniczna





FUNKCJA QN900A QN800A 85 / 75 / 65 85 / 75 / 65 Rozdzielczość 8K (7680 x 4320) Procesor Procesor AI Neo Quantum 8K Kontrast Quantum Matrix Technology Pro Funkcja Adaptacji Obrazu Tak Ultra Szeroki Kąt Widzenia Tak Powłoka Antyrefleksyjna Tak 100% Natężenie kolorów Tak Tak Mistrzowska Kalibracja Tak Nie Dźwięk 80W 70W 6.2.2CH 4.2.2CH Funkcja Adaptacji Dźwięku Tak Dźwięk Podążający OTS PRO OTS+ za Obiektem Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni Tak Aktywny Wzmacniacz Głosu (AVA) Tak Q-Symphony Tak Ultra Szeroki Widok w Grach/ Panel Gracza/ Freesync Premium PRO/ ALLM Tak / Tak / Tak / Tak Bezgraniczny Ekran Tak Nie Absolutnie Bezgraniczny Design Tak Tak Moduł One Connect Moduł One Connect Pro Dopasowany Uchwyt Tak PC na Ekranie TV / Tak / Tak Google Duo Multi View / Dotknij i Wyświetl Tak (4 ekrany) / Tak Pilot SolarCell / Jeden Pilot Tak / Tak

Samsung Neo QLED QN900A i QN800A. Nowe telewizory już w Polsce

Jak widać z tabeli powyżej, na pierwszy rzut oka oba modele nie różnią się zbyt wieloma szczegółami, ale jeśli zależy Wam na dźwięku i nie chcecie dopłacać do np. soundbara, to Samsung QN900A może okazać się lepszym wyborem. A to za sprawą m.in. wbudowanemu systemowi głośników 6.2.2, który dostarczyć jeszcze więcej realizmu z każdej sceny. Pomóc mają w tym dodatkowe funkcje: Dźwięki Podążający za Obiektem Pro, Dźwięk Dopasowany do Przestrzeni i Aktywny Wzmacniacz Głosu. W połączeniu z soundbarami z serii Q i opcją Q-Symphony umożliwiającą synchronizację i jednoczesne odtwarzanie dźwięku z wbudowanych głośników i soundbara uzyskacie jeszcze lepsze efekty.

Samsung QN900A charakteryzuje się też tak zwanym bezgranicznym ekranem. To minimalne, wynoszące zaledwie 0,8 mm ramki, sprawiające wrażenie, że telewizor może stać się integralną częścią przestrzeni w której się znajduje — bez względu na to czy postawicie go na pod ścianą, czy go na niej powiesicie. W obu modelach znajdziecie też moduł One Connect Pro eliminujący konieczność podpinania dodatkowych kabli bezpośrednio do telewizora.

Samsung Neo QLED QN900A i QN800A. Dostępność i ceny

Oba modele telewizorów Samsung Neo QLED QN900A i QN800A dostępne są w rozmiarach 65, 75 i 85 cali. Kupicie je między innymi w sklepach Media Expert, Media Markt i Neonet. A ceny przedstawiają się następująco (z uwzględnieniem obniżek u sprzedawców):

Samsung QN800A

65 cali — 12999 zł

75 cali — 17999 zł

85 cali — 23999 zł

Samsung QN900A