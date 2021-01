Samsung sprawi, że za chwilę wszystkie dzisiejsze laptopy będą wyglądać przestarzale

Oczywiście, jest tu pewien haczyk. Póki co bowiem jeżeli chodzi o kamery pod wyświetlaczami, to technologię trapią dwa główne problemy. Po pierwsze, miejsce, w którym jest ukryta kamera jest zwyczajnie widoczne. Zauważyć to można chociażby w przypadku ZTE Axon 20, pierwszym telefonie z kamerą pod ekranem. Drugą sprawą jest jakość samego obrazu. Ze względu na to, że pomiędzy obiektywem a fotografowanym obiektem jest jeszcze jedna warstwa (ekran) póki co jakość zdjęć z takiej kamerki odbiega od ideału. I o ile ta druga kwestia nie jest aż takim problemem, bo jakość obrazu z kamerek w laptopach nigdy nie była wybitna, o tyle widoczne wycięcie na przednią kamerkę może zepsuć czar nowej technologii. Oczywiście, możemy liczyć na to, że Samsung lepiej poradził sobie z tym problemem.

Jeżeli tak, to nowe laptopy, np. z serii Galaxy Book, mogą prezentować się naprawdę świetnie. Jestem zdania, że kamerka pod ekranem w laptopie miałaby w takim wypadku nawet więcej sensu niż w telefonie.

